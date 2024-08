Gothic Remake wygląda pięknie. Zobacz jak wypada na tle oryginału

Gothic to jedna z serii RPG, która rozkochała w sobie miliony graczy na całym świecie. To także produkcja, którą wielu Polaków ma głęboko w sercach, gdyż produkcja ta była niezwykle popularna także i u nas. O tym że powstaje remake tej kultowej produkcji wiadomo już od kilku dobrych miesięcy. Kilka dni temu twórcy udostępnili jednak materiały z rozgrywki, zaznaczając że nie jest to jeszcze finalna wersja produktu.

Porównanie Gothic z Gothic Remake. Oto co robią 23 lata w branży gier wideo!

Nie trzeba było jednak długo czekać na to, aż internauci obrali sobie za cel porównanie jak gra wyglądała w pierwotnej wersji, a jak ma prezentować się w nowej odsłonie. Różnica po tych dwóch dekadach jest ogromna - zobaczcie sami!

Jak widać - te 23 lata w branży gier robi kolosalną różnicę. Doskonale pamiętam czasy premiery pierwszego Gothica — i choć gra nigdy nie czarowała swoim wyglądem, to prezentowała się jak na współczesne czasy naprawdę dobrze. Remake który powstaje w oparciu o najnowszy silnik Unreal Engine 5 to jednak zupełnie inny kaliber. Co także niezwykle istotne: jego twórcy na każdym kroku zapewniają, że chcą zachować ducha oryginału i nie chcą wprowadzać drastycznych zmian w kwestii fabuły i mechaniki.

Ekipa z Alkimia Interactive odpowiedzialna za remake Gothica nie podaje jeszcze żadnych szczegółów związanych z premierą gry. Wiem tylko tyle, że ma ona zostać wydana w drugim półroczu 2024. Poza PC - gra trafi także na konsole Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 5. Wszyscy zainteresowani już teraz mogą znaleźć odpowiednie karty produktów zarówno na Steamie, jak i w konsolowych sklepach — i dodać Gothica do listy życzeń, by nie pominąć wielkiej premiery!