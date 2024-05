Kapitan reprezentacji z nową współpracą – Lewy przekonuje, że uwielbia gry równie mocno, co piłkę nożną.

Robert Lewandowski nie został co prawda królem strzelców w tym sezonie rozgrywkowym, ale może pochwalić się nowym kontraktem i tytułem twarzy znanej pośród graczy marki. G2A poinformowało o nawiązaniu współpracy z napastnikiem Barcelony, która ma połączyć światy cyfrowego i tradycyjnego sportu.

RL9 na cyfrowych boiskach – polski napastnik twarzą G2a

Lewandowski reklamował już smartfony Huawei, izotoniki Oshee i garnitury od Vistuli, a teraz przyszła pora na marketingową akcję z G2A. Polska platforma specjalizująca się w sprzedaży cyfrowych gier ogłosiła długoterminową współpracę z kapitanem narodowej reprezentacji, będącą częścią planu, zakładającego demokratyzację cyfrowej rozrywki, uczynienie jej dostępną dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania, tożsamości, wieku, albo sytuacji życiowej – jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu PAP.

Robert będzie twarzą globalnych kampanii marketingowych i działań brandingowych, takich jak konkursy z nagrodami czy specjalne oferty dla klientów G2A.

„Cieszę się, że będę miał przyjemność być ambasadorem marki G2A.COM, wiodącego światowego marketplace’u z cyfrową rozrywką. Gaming jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rozrywki i jestem pod wrażeniem, jaką pozycję wypracowało sobie G2A.COM na globalnym rynku. Cyfrowa rozrywka jest już nieodłączną częścią naszej codzienności i jako sportowiec oraz gracz z ciekawością obserwuję dalszy rozwój e-sportu i gamingu – Robert Lewandowski

Źródło: Depositphotos

Lewandowski przekonuje, że sam jest graczem i częścią gamingowej społeczności, więc współpraca z G2A to dla niego czysta przyjemność, ale patrzmy na to z przymrużeniem oka. Za inicjatywą stoi agencja mediowa RL Media, będąca częścią Serviceplan - europejskiego giganta w zakresie komunikacji marketingowej. Zawodnik FC Barcelony dołącza tym ruchem do grona około tysiąca współprac i ambasadorów marki G2A.COM.

Stock image from Depositphotos