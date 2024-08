Beta FC 25 w tym tygodniu. Co trzeba zrobić, by zagrać wcześniej?

Już 27 sierpnia premiera FC 25, ale wcale nie trzeba czekać tak długo. Będą bowiem aż dwie okazje na granie przedpremierowe – pierwszy sposób zakłada wykupienie wersji Ultimate, dającej dostęp do gry na tydzień przed oficjalnym startem, a drugi wymaga pewnej dozy szczęścia. Musicie dostać się do bety, rozpoczynającej się – według aktualnych przecieków – już w tym tygodniu. Co trzeba zrobić?

Kiedy beta FC 25 i jak do niej dołączyć?

W przeszłości wersje beta piłkarskich gier od EA Sports dostępne były głównie dla pracowników mediów, e-sportowców czy streamerów, ale niektórym „niedzielnym” graczom także udawało się dostać do tego wąskiego grona. Z jednej strony to swego rodzaju drobne wyróżnienie, ale z drugiej należy pamiętać, że w becie gramy wciąż kartami o statystkach z poprzedniej wersji gry, a sama rozgrywka bywa niestabilna i irytująca. Jeśli jednak jesteście wielkimi fanami wirtualnego futbolu i mimo to chcecie mieć szansę na wczesny dostęp, to musicie zrobić jedną, bardzo ważną rzecz.

Nie, nie chodzi tu o zakup specjalnej edycji czy posiadanie dodatkowego konta – konieczne jest jednak wyrażenie zgody. Aby tego dokonać, wystarczy wejść na stronę EA i zalogować się do swojego konta. Następnie przejść do ustawień i w zakładce Preferencje e-mail odznaczyć opcję zgody na otrzymywanie wiadomości o produktach, aktualnościach, wydarzenia i promocjach.

Należy też upewnić się, że dane kontaktowe są poprawne – kod do bety jest wysyłany drogą mailową. To oczywiście nie gwarantuje Wam dostępu do wczesnej wersji gry, ale zwiększa szanse w corocznej „loterii”, nieformalnie organizowanej przez EA.

Beta startuje prawdopodobnie już 6 sierpnia ok. godziny 19. Zapamiętajcie kilka wskazówek, na wypadek otrzymania kodu:

Wczesna wersja zawiera ograniczoną dostępność trybów gry

Beta trafi na konsole nowej generacji (PS5, Xbox Series X/S), PC oraz Nintendo Switch

Postęp w grze nie przenosi się do pełnej wersji

Nie wszyscy zawodnicy w becie posiadają realne wizerunki

System nagród wewnątrz gry może być ograniczony lub wyłączony

EA FC 25 – co już wiemy?

Do premiery gry jeszcze grubo ponad miesiąc, ale już teraz o FC 25 wiemy całkiem sporo. Pod koniec lipca pojawił się oficjalny zwiastun rozgrywki, ukazujący działanie nowej mechaniki, czyli FC IQ. W nowej grze piłkarskiej od EA sztuczna inteligencja ma przybliżyć meczowe taktyki i ruch zawodników do tych, które faktycznie obserwujemy na prawdziwych boiskach. EA w ręce użytkowników oddaje ponad 50 nowych ról piłkarskich, mających w założeniu zbliżyć piłkarzy do ich naturalnych predyspozycji – to mocno wpłynie na dotychczasowy system budowania formacji.

Twórcy zdradzili też szczegóły nowego tryby Rush, czyli rozgrywki przeznaczonej aż dla 8 graczy jednocześnie w trybie 5 vs 5, na mniejszych, bardziej dynamicznych boiskach. Warto wyróżnić także nowe style bramkarzy, ulepszony system HyperMotion, a także technologię AI Mimic, opierająca się na pobieraniu danych wolumetrycznych piłkarzy i wykorzystaniu zaawansowanej sztucznej inteligencji do odtwarzania unikalnych ruchów ciała.

Duże zmiany nadciągają też do trybu Ultimate Team, uznawanym przez wielu graczy za najmocniejszą stronę piłkarskich gier od EA. Wraca system relegacji w Division Rivals – awansować będzie więcej trudniej, a otrzymywanie lepszych nagród będzie wymagało poświęcenia większej ilości czasu. Zniknąć mają natomiast kontrakty, które są ostatnim reliktem starych odsłon, zaraz po usuniętych wcześniej kartach kondycji – to z pewnością informacja na plus.

Na koniec niby drobnostka, ale czekała na nią cała społeczność trybu Ultimate Team. Do FC 25 zmierza magazyn duplikatów, a to oznacza, że od teraz łatwiej będzie wykonywać Wyzwania Budowania Składów (SBC), bo gracz nie będzie musiał usuwać powtarzających się kart.

Więcej informacji na temat nowości znajdziecie pod tym adresem.