Ładowanie spowodowało pożar samochodu elektrycznego? Niepokojący wypadek

Rivian zapalił się podczas ładowania

Na stacji Electrify America w Kalifornii wybuchł pożar. Sytuacja dotyczyła Riviana R1T, elektrycznego pickupa, który zapalił się podczas ładowania. Chociaż samochody elektryczne w teorii są dużo mniej podatne na zapalenie się niż samochody napędzane benzyną, tak pożary EV są niezwykle niebezpieczne i nie można ich ignorować.

Źródło: Reddit (Thewildkin)

Szczególnie, że bardzo często pojedyncze przypadki prowadzą do wykrycia poważnej usterki, co skutkuje wycofaniem całego rzutu produkcyjnego — podobne historie spotkały już takie marki jak między innymi Chevrolet, Jaguar czy Mustang, o czym wspominaliśmy przy okazji awarii akumulatorów BMW powodujących ryzyko pożaru. W przypadku Riviana sytuacja jest jednak nieco bardziej skomplikowana. „Rekordzistą” w kwestii pożarów jest Chevy Bolta, bowiem doprowadził do co najmniej 19 pożarów baterii z powodu wadliwych ogniw od LG.

Co było powodem pożaru? Odpowiedź nie jest wcale taka prosta

Zazwyczaj w takich sytuacjach winny jest akumulator, jednak w przypadku Riviana sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Chociaż do tej pory nie znaleziono bezpośredniej przyczyny, tak podejrzewa się, że pożar wybuchł przy gnieździe ładowania samochodu, znajdującym się w przedniej części samochodu po stronie kierowcy. Redakcja Electrek skontaktowała się z firmą Rivian w sprawie komentarza dotyczącego tej sprawy. Odpowiedź firmy była następująca:

Jesteśmy świadomi tego incydentu i prowadzimy pełne dochodzenie. Nikomu nic się nie stało i obecnie nie wydaje się, aby przyczyną był akumulator wysokonapięciowy pojazdu.

Cóż, najważniejsze, że żaden człowiek nie ucierpiał w trakcie tego incydentu, jednak tajemniczy cały czas pożar wzbudza sporo wątpliwości. Miejmy nadzieję, że wkrótce wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane?

Źródła: Electrek, Rivian, Reddit (Thewildkin)

Grafika wyróżniająca: Rivian