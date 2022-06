Elon Musk otwarcie mówi o swojej obsesji na punkcie produkcji, co ma związek z tym, że sam kiedyś niemal żył w fabryce - i to właściwie główny powód, dla którego jego firma zdołała przetrwać. Za zwiększającą się jakością produkcji i samych fabryk musi oczywiście iść jakaś wiedza i szczególne patenty - jak się okazuje, te wkrótce ujrzą światło dzienne i przestaną być tajemnicą firmy miliardera.

Dwóch byłych pracowników Tesli stworzyło start-up, który raczej nie spotka się z aprobatą Elona Muska

Dwóch byłych i przede wszystkim zasłużonych pracowników Tesli postanowiło założyć start-up. Za Industrial Next odpowiedzialny jest Allen Pan, były lider autonomicznej fabryki Tesli w Fremont, oraz Lukas Pankau, główny architekt elektryczny odpowiedzialny za Modele X, Y i 3. Co planuje ta dwójka? Panowie mają na celu udostępnienie najnowszych technologii produkcyjnych dostawcom pojazdów elektrycznych na całym świecie.

Ogromne dofinansowanie jeszcze przed rundą serii A i ciekawa droga Industrial Next

Nie jest zatem żadnym zaskoczeniem, że taka inicjatywa spotkała się ze świetnym przyjęciem. Start-up w rundzie poprzedzającej serię A, prowadzonej przez Lenovo Capital, zebrał zawrotną kwotę 12 milionów dolarów. W rundzie finansowania udział brało również Xiaomi i AlphaX Partners. Co z pewnością wpłynęło na rozpoznawalność i globalną ekspansję Industrial Next to fakt, że start-up przeszedł zarówno przez Y Combinator w USA, jak i MiraclePlus, dziedzictwo Y Combinator China.

YC w 2019 roku ogłosiło zamknięcie swojego oddziału w Chinach zaledwie rok po wejściu na rynek Państwa Środka. Lu Qi, znany naukowiec zajmujący się sztuczną inteligencją, który był odpowiedzialny za kierowanie YC China, postanowił po tym wydarzeniu założyć MiraclePlus.

Co ciekawe, Industrial Next pierwsze połączenie miało z MiraclePlus. To właśnie Lu Qi, wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę, zasugerował Panowi i Pankau dołączenie do YC w Stanach Zjednoczonych, twierdząc, że będą mogli “wykorzystać YC jako platformę startową” w USA, co pomoże w poszerzeniu bazy klientów. Byli pracownicy Tesli nie zwlekali długo z decyzją i faktycznie tak zrobili - można więc rzec, że nieco grali na dwa fronty.

Industrial Next budzi spore zainteresowanie już na tak wczesnym etapie

Niektórzy producenci już wykazali spore zainteresowanie Industrial Next. Start-up sprzedaje mieszankę sprzętu modułowego, swojego oprogramowania i usług następczych, co oznacza, że ​​klienci mogą zaopatrzyć się w jedną jednostkę produkcyjną lub nawet całą fabrykę. Industrial Next w istocie może wyposażyć producentów samochodów w możliwości inteligentnych fabryk, zawierających algorytmy pozwalające na wykrywanie defektów podczas produkcji, a nie dopiero po fakcie, oraz zawiera ramy danych, które mogą w odpowiednim czasie informować o postępie produkcji.

Wszystko, co oferuje Industrial Next, ma zapewnić dostawcom większą elastyczność w czasie. To pomaga zdobyć pewną przewagę na rynku, gdyż zwiększona konkurencja między firmami zajmującymi się samochodami elektrycznymi zmusza fabryki do znacznego skrócenia cykli produkcyjnych, dostosowania się do zmieniającego się popytu i zwiększenia mocy produkcyjnej.

Start-up mówi otwarcie, że wywodzi się z Tesli

Start-up nie kryje się również z tym, że wywodzi się z firmy Elona Muska. Jak informuje TechCrunch, które było obecne na prezentacji podczas dnia demonstracyjnego MiraclePlus, podczas spotkania Industrial Next powiedziało do inwestorów: “Naszym celem jest ulepszenie technologii produkcyjnych przetestowanych i sprawdzonych przez Teslę oraz przekształcenie branży”. Ponadto dyskutowano już z firmami EV Rivian i Nio, a także z producentami inteligentnego sprzętu Huaqin i Wisetech w zakresie zamówień.

Całość zapowiada się zatem naprawdę interesująco i zdaje się, że o Industrial Next jeszcze trochę usłyszymy. Można jednak przypuszczać, że ekscytacji wielu firm na świecie nie podziela sam Elon Musk, chociaż ekscentryczny miliarder nie zabrał jeszcze głosu w tej sprawie.

Źródło: TechCrunch

Obrazek wyróżniający: Tesla