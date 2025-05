Rewolucja w budownictwie. Postawili giganta niecodzienną techniką

W szwajcarskiej wiosce Mulegns, liczącej zaledwie 11 mieszkańców, powstał najwyższy na świecie budynek wydrukowany w technologii 3D. Tor Alva, czyli Biała Wieża, to nie tylko architektoniczny majstersztyk, ale także symbol nadziei na ponowne życie dla wioski.

Architektoniczny manifest nowej ery

Tor Alva, o wysokości niemal 30 metrów, wyrasta z ziemi jak rzeźba. Jest to konstrukcja pełna detali i wdzięku. Jej forma przypomina bogato zdobiony, warstwowy tort, co jest celowym nawiązaniem do historii regionu Gryzonii, skąd pochodzili mistrzowie cukiernictwa, którzy w XIX wieku emigrowali do innych części Europy. Projekt został zrealizowany przez architekta Michaela Hansmeyera oraz profesora ETH Zurich, Benjamina Dillenburgera, przy współpracy z Fundacją Kulturalną Origen. Ich celem było stworzenie konstrukcji, która nie tylko zachwyca formą, ale przede wszystkim wykorzystuje najnowsze technologie w budownictwie.

Tor Alva to przede wszystkim ogromne osiągnięcie inżynieryjne. W odróżnieniu od wcześniejszych projektów, gdzie drukowane elementy pełniły funkcję wyłącznie dekoracyjną lub osłonową, tutaj są one nośne. Dzięki unikalnemu procesowi wzmacniania struktury, możliwe stało się stworzenie złożonych, rozgałęzionych kolumn bez potrzeby stosowania tradycyjnych form szalunkowych.

Grafika: Benjamin Hofer / Nova Fundaziun Origen

Cały proces budowy trwał około pięciu miesięcy, w tym 900 godzin druku, który odbywał się na kampusie ETH w Zurychu. Elementy były drukowane warstwa po warstwie przez robota przemysłowego, a równolegle drugi robot wprowadzał specjalne, stalowe pierścienie wzmacniające co 20–26 centymetrów. Nowatorska mieszanka betonowa opracowana przez profesora Roberta Flatta była kluczowa – musiała być na tyle miękka, by umożliwić tworzenie niestandardowych form, ale jednocześnie szybko twardniejąca, by utrzymać kolejne warstwy.

Oficjalna inauguracja budynku odbyła się z udziałem licznych gości, w tym członka Rady Federalnej Szwajcarii Guya Parmelina oraz rektora ETH Zurich, Joëla Mesota. Obecni podkreślali nie tylko innowacyjność projektu, ale także jego społeczne znaczenie. – Wieża jest symbolem współpracy nauki z przemysłem. Pokazuje, że nawet w najmniejszych miejscach można tworzyć rzeczy wielkie – powiedział Mesot. z kolei Giovanni Netzer, dyrektor teatru i założyciel Fundacji Origen, podkreślił z kolei artystyczny wymiar przedsięwzięcia, nazywające je wyjątkowym połączeniem cyfrowego projektowania, rzemiosła i formy artystycznej.

Nowa szansa dla wymarłej wioski

Budowa wieży miała także głęboko zakorzeniony cel społeczny – ożywić zapomnianą wioskę Mulegns. Dzięki nowemu obiektowi miejscowość ma szansę stać się ważnym punktem na mapie kultury i turystyki w Szwajcarii. Już od 23 maja wieża jest udostępniona zwiedzającym w ramach codziennych wycieczek z przewodnikiem, a od lipca na jej najwyższym poziomie odbywać się będą spektakle teatralne i inne wydarzenia artystyczne.

Projekt zakłada, że Tor Alva pozostanie w Mulegns przez około pięć lat. Co więcej, dzięki modułowej konstrukcji, wieża może zostać zdemontowana i ponownie złożona w innym miejscu, co czyni ją obiektem mobilnym i elastycznym pod względem przyszłego wykorzystania.

Powstanie tak złożonej konstrukcji jak Tor Alva jest dowodem na to, że budownictwo może w przyszłości zostać przejęte przez druk 3D, czy to w formie tworzenia gotowych elementów, czy pracy od razu na miejscu budowy. Temat druku 3D w budownictwie nie jest już nowością, lecz nadal nie przebił się do masowego wykorzystania. Sam już wielokrotnie poruszałem ten temat. Więcej o tym można dowiedzieć się w tym artykule.

Grafika: Benjamin Hofer / Nova Fundaziun Origen