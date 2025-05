SpaceX tworzy alternatywę dla GPSa. Pomogą w tym Starlinki

Wszystko wskazuje na to, że przyszłość systemów nawigacji satelitarnej może nie ograniczać się już tylko do GPS. W grze pojawiają się nowi gracze.

Amerykańska Federalna Komisja Łączności rozpoczęła publiczne konsultacje dotyczące przyszłości systemów lokalizacji i nawigacji. Chce znaleźć alternatywę dla obecnie wykorzystywanego systemu GPS, kontrolowanego przez Departament Obrony USA. W odpowiedzi na te działania SpaceX wystosowało list, w którym zaprezentowało satelity Starlink jako gotowe do świadczenia nowoczesnych usług pozycjonowania, nawigacji i synchronizacji czasu (PNT).

Elon Musk stworzy alternatywę dla GPSa

W pięciostronicowym dokumencie firma Elona Muska podkreśla, że satelity Starlink już teraz posiadają zdolność działania niezależnie od GPS, co czyni je odpornymi na potencjalne awarie lub zakłócenia tradycyjnego systemu. „To nie tylko zapewnia ciągłość działania, ale także stanowi fundament pod przyszłe rozwiązania wykorzystujące dowolne autoryzowane pasmo częstotliwości do świadczenia precyzyjnych, niezawodnych i odpornych usług PNT” – czytamy w liście.

SpaceX rozwija także własne rozwiązania PNT w ramach usługi komórkowej Starlink, która ma ruszyć w lipcu we współpracy z T-Mobile. Firma zapowiada integrację technologii lokalizacyjnych bezpośrednio w swoich komercyjnych usługach dla urządzeń mobilnych. Celem jest nie tylko uniezależnienie się od obecnych rozwiązań, ale także utrzymanie amerykańskiego przywództwa w dziedzinie nawigacji satelitarnej na świecie.

Co ciekawe, SpaceX w swoim piśmie nie przedstawiło szczegółów na temat sposobu udostępnienia systemu PNT dla szerokiego grona odbiorców. Podkreśliło jednak, że chce odegrać „kluczową rolę w tworzeniu bardziej odpornego, bezpiecznego i nowoczesnego ekosystemu PNT dla Amerykanów i użytkowników z ponad 130 krajów, które obsługuje”.

W swoim liście SpaceX skrytykowało również konkurenta – firmę EchoStar, właściciela Hughesnet – za niewykorzystywanie pasma 2 GHz, przeznaczonego na satelitarne usługi mobilne. FCC już rozpoczęła analizę tego zarzutu i zwraca się do opinii publicznej o komentarze na temat wykorzystania tego pasma przez EchoStar.

SpaceX nie jest jednak osamotnione w dążeniu do stworzenia alternatywy dla GPS. Firma Globalstar, znana ze współpracy z Apple przy funkcjach awaryjnej komunikacji satelitarnej, również wysłała list do FCC. Twierdzi w nim, że jej usługi mogą zarówno uzupełniać GPS, jak i go zastępować.

Grafika: depositphotos