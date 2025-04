Apple i Meta ukarane. Zapłacą setki milionów euro

Apple zostało ukarane grzywną w wysokości 500 milionów euro, podczas gdy Meta (spółka matka Facebooka i Instagrama) otrzymała karę 200 milionów euro. Decyzje te są wynikiem prowadzonych w ostatnich miesiącach dochodzeń i otrzymanych tłumaczeń zaprezentowanych przez zainteresowane strony.

Apple ukarane za ograniczanie konkurencji w App Store

Komisja stwierdziła, że Apple naruszyło swoje zobowiązania wynikające z DMA, uniemożliwiając deweloperom aplikacji informowanie klientów o tańszych ofertach dostępnych poza App Store oraz kierowanie ich do tych ofert. Według ustaleń, restrykcje nałożone przez Apple uniemożliwiały deweloperom pełne wykorzystanie alternatywnych kanałów dystrybucji, a konsumentom dostęp do potencjalnie tańszych opcji. Firma nie zdołała udowodnić, że te ograniczenia były konieczne i proporcjonalne. W rezultacie Komisja nakazała Apple usunięcie tych barier technicznych i handlowych oraz zaprzestanie podobnych praktyk w przyszłości. Wysokość grzywny odzwierciedla wagę i czas trwania naruszenia.

Źródło: Depositphotos

Meta i kontrowersyjny model „Zgoda albo Płać”

W przypadku Meta, Komisja uznała, że firma naruszyła obowiązek DMA dotyczący zapewnienia użytkownikom wyboru usługi wykorzystującej mniej ich danych osobowych. Naruszenie dotyczy wprowadzonego w listopadzie 2023 roku modelu „Zgoda albo Płać” (Consent or Pay) dla użytkowników Facebooka i Instagrama w UE. Model ten dawał wybór między zgodą na łączenie danych osobowych w celach reklamowych, a płatną subskrypcją bez reklam. Komisja stwierdziła, że nie zapewniał on wymaganej przez DMA konkretnej opcji wyboru usługi mniej spersonalizowanej, ale równoważnej, ani nie pozwalał użytkownikom na swobodne wyrażenie zgody. Kara nałożona na Meta dotyczy okresu od marca 2024 (kiedy DMA weszło w życie) do listopada 2024, kiedy Meta wprowadziła nowy model reklamowy, który jest obecnie oceniany przez Komisję.

Obie firmy mają 60 dni na dostosowanie się do decyzji Komisji, w przeciwnym razie grożą im dalsze kary okresowe. Komisja kontynuuje współpracę z Apple i Meta w celu zapewnienia pełnej zgodności z DMA. Warto zaznaczyć, że są to pierwsze decyzje stwierdzające naruszenie przepisów DMA przez te firmy. Dodatkowo, Komisja zdecydowała, że usługa Facebook Marketplace nie będzie już podlegać pod regulacje DMA, ponieważ liczba użytkowników biznesowych spadła poniżej wymaganego progu. Dochodzenia w sprawie obu firm zostały wszczęte 25 marca 2024 roku.