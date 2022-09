Revolut Pay - płatności w internecie jednym kliknięciem

Revolut to rozpoznawalna marka, która od lat ma wierne grono użytkowników. Twórcy usługi regularnie ją rozbudowują o kolejne opcje - i z każdym kwartałem przybywa tam udogodnień, dzięki którym wygodne staje się nie tylko zarządzanie walutami czy oszczędzanie na wymarzone zakupy. Sam jestem wielkim fanem jednorazowych kart wirtualnych, z których regularnie korzystam przy zakupach w nieznanych mi sklepach. Teraz płatności w internetowych sklepach za pośrednictwem Revoluta będą jeszcze łatwiejsze. Wszystko dzięki ich nowej usłudze.

Revolut Pay - nowa forma płatności dla sklepów internetowych

Im prostszy system płatności, tym lepiej — a przynajmniej tak długo, jak wszystko jest w pełni bezpieczne. Jak informują twórcy platformy — Revolut Pay ma być metodą płatności w smartfonie lub sieci, która pozwoli użytkownikom jednym kliknięciem zrobić zakupy i zarabiać cashback. Co istotne — aby móc skorzystać z Revolut Pay nie trzeba będzie mieć konta w usłudze. Obecni klienci będą mogli, rzecz jasna, skorzystać ze swojego konta Revolut — pozostałym zaś wystarczą karty płatnicze Visa lub Mastercard.

Revolut Pay to korzyści zarówno dla właścicieli sklepów online jak i ich klientów: usługodawcy internetowi tracą do 80% sprzedaży w wyniku porzucania koszyków przez klientów. Powód? Klienci często wskazują na zbyt długie i niejasne procesy płatnicze oraz ograniczony wybór metod transakcji. Revolut Pay to sposób, aby obniżyć odsetek porzuconych koszyków dzięki szybkim i prostym płatnościom “na jedno kliknięcie”.

Sklepy będą mogły przyjmować płatności w ponad 20 walutach — a całość oparta będzie na autorskiej technologii.

Dzięki szybkości, wygodzie, bezpieczeństwu i niskim opłatom, Revolut Pay daje firmom przewagę konkurencyjną na dynamicznie rosnącym rynku e-commerce. W Revolut, nieustannie szukamy nowych metod by przyspieszyć, ułatwić i obniżyć koszty akceptacji płatności dla firm, niezależnie od kraju, wielkości czy obrotu, oraz sprawić by klienci płacili w sposób bardziej wygodny i bezpieczny. Dlatego powstał Revolut Pay - powiedział Nik Storoński, współzałożyciel i CEO w Revolut.

Ze strony użytkownika ma to być rozwiązanie ekspresowe, bezproblemowe i banalnie proste w obsłudze. Właściciele sklepów internetowych którzy zdecydują się skorzystać z tego rozwiązania mają mieć zaoferowane niskie opłaty transakcyjne, szybkie zaksięgowanie pieniędzy na kontach Revolut Business (do 24 godzin), wysoki stopień bezpieczeństwa oraz łatwą instalację i aktywację.

Brzmi dobrze, pytanie tylko czy na tyle dobrze, by usługa okazała się interesująca dla właścicieli sklepów internetowych? O tym przekonamy się z czasem. Ale jeżeli będzie to działało równie sprawnie co zakupy z PayPalem (gdzie nie potrzeba kont w sklepach, ani późniejszego wpisywania adresu do wysyłki - bo wszystko uzupełniane jest automatycznie), to sami klienci będą chętnie z tego korzystać. A kto wie, może sklepy też - jeśli faktycznie oferta będzie odpowiednio konkurencyjna.