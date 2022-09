Program Ochrony Kupujących na Allegro to jedna z tych opcji dostępnej na tej największej platformie sprzedażowej w Polsce, dzięki której udało się odnieść tak duży sukces i oprzeć się ekspansji międzynarodowych graczy - eBay czy Amazon.

Z Programu Ochrony Kupujących mogliśmy skorzystać w przypadku, gdy zakupiona przesyłka do nas nie dotarła, dotarła uszkodzona lub niezgodna z opisem w ofercie sprzedaży oraz - gdy sprzedawca nie zwrócił nam pieniędzy po odesłaniu produktu.

To się nie zmienia, ale od teraz Program Ochrony Kupujących będzie funkcjonował pod nazwą Allegro Protect i z nowym logo. Oczywiście to nie tylko takie kosmetyczny zmiany, istotnie zmienią się jednocześnie warunki składania wniosków o rekompensatę czy rozpoczęcie dyskusji ze sprzedającym.

Program Ochrony Kupujących Allegro Protect Czas na złożenie wniosku o rekompensatę 6 miesięcy 2 lata Czas na założenie Dyskusji 6 miesięcy 2 lata Maksymalna kwota rekompensaty 10 tysięcy złotych 20 tysięcy złotych

W przypadku wniosku o rekompensatę będziemy go mogli złożyć nawet 2 lata po zdarzeniu - do tej pory pół roku. Podobnie z 6 miesięcy do dwóch lat wydłuży się czas na założenie dyskusji oraz podwoiła się kwota ewentualnej maksymalnej rekompensaty z 10 tys. zł do 20 tys. zł.

Po złożeniu wniosku, Allegro w ciągu 2,5 dnia wydaje decyzję o przyznaniu rekompensaty, jeśli będzie pozytywna, wnioskowane środki trafiają na konto poszkodowanego w czasie do 48 godzin.

Co ważne i dla przypomnienia, programem Allegro Protect objęci są wszyscy kupujący na Allegro, nie jest do tego wymagany zakup Allegro Smart!. Wraz ze zmianą nazwy, zmienił się link do formularza wniosku o rekompensatę, znajdziecie go pod tym linkiem. Wymienione wyżej nowe warunki składania wniosków będą dotyczyły zamówień złożonych od 5 września.

Źródło: Allegro.