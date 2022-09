Ulubione formy płatności Polaków za zakupy online - preferowane i najczęściej wybierane

To już druga edycja badania zrealizowanego przez SW Research na zlecenie Tpay - Perspektywy płatników na płatności online, dzięki któremu możemy sprawdzić, jakie formy płatności za zakupy w sieci są najbardziej preferowane teraz przez rodaków, a jakie najcześciej wybierane. No i porównać je z pierwszą edycją badania przeprowadzoną w roku pandemii - 2020.

Jeśli chodzi o preferowane formy płatności za zakupy online, zaskoczenia nie będzie - BLIK nadal jest ulubioną formą zapłaty za towary w sieci - 70% badanych deklaruje, że są dla nich najbardziej pożądane.

Zaskoczeniem może być jednak spadek w porównaniu z rokiem 2020, wprawdzie niewielki, bo o 1%, ale to może oznaczać, że BLIK dobił już do muru i ciężko mu będzie o dalsze kilkuprocentowe wzrosty, jakie odnotowywaliśmy do tej pory. Na drugim miejscu wymieniane są płatności pay-by-link - tu z kolei mamy wzrost o 1% z 37% do 38%, a podium zamykają karty płatnicze, preferowane przez 34% badanych.

Preferencje to jednak nie wszystko, bowiem nie w każdym miejscu w sieci znajdziemy swoje ulubione formy płatności. Tu znowu zaskoczeniem jest 60% BLIKA vs 70% osób preferujących tę formę płatności. Osobiście nie trafiłem jeszcze na sklep, w którym nie można było płacić BLIKIEM. Kolejne miejsca są również podobne, jak przy pierwszym wykresie. Na uwagę tu zasługuje jeszcze istotny spadek przelewów tradycyjnych - obecnie wybierany jest przez 16% badanych, a jeszcze dwa lata wcześniej przez 22%.

Paweł Działak CEO& co-founder Tpay, operatora płatności online:

Wyniki naszego badania pokazują, że Polacy coraz częściej odchodzą od płatności tradycyjnym przelewem na rzecz szybkich płatności online. Co ciekawe, wciąż chętnie korzystają z BLIKA, ale to nie oznacza, że porzucają na jego rzecz inne metody. Szeroki wachlarz dostępnych metod ponownie okazuje się ważnym czynnikiem zwiększania liczby klientów.

Co kupujemy najczęściej wybierając daną formę płatności? W przypadku BLIKA są to głównie bilety komunikacji miejskiej, subskrypcje, wynajmowanie hulajnóg, skuterów czy rowerów, a także zakłady bukmacherskie. Natomiast pay-by-linkami płacimy za bilety na różnego rodzaju wydarzenia, meble i artykuły z wyposażenia wnętrz, gry, filmy czy książki.

Z kolei karta płatnicza pojawia się najczęściej, gdy kupujemy w sieci sprzęt RTV/AGD i elektronikę oraz artykuły spożywcze - tu prawdopodobnie znaczenie ma chargeback przy płatnościach kartą, wolimy więc przy droższych zakupach skorzystać z tej formy płatności.

Co jeszcze warto zauważyć nadal spada popularność płatności za pobraniem. Jeszcze dokładnie rok temu w badaniu innego operatora Blue Media, tę formę dokonywania płatności za zakupy wybierało 28% badanych - Ogromny spadek popularności płatności za pobraniem. Czasy „cegły” w paczce już się skończyły?. Z kolei w aktualnym badaniu Tpay tę formę wskazuje już tylko 18%.

Przodują rzecz jasna płatności natychmiastowe, które wybiera 3 na 4 kupujących. Dalej mamy płatności odroczone - 4% i zakupy na raty - 3% (na grafice jest błąd).

Z drugiej strony, aż 51% badanych, płatności przy odbiorze uważa za najbezpieczniejszą formę zapłaty za zakupy, przelew tradycyjny wskazuje tu 34%, BLIKA - 30%, a kartę płatniczą - 26%. Natomiast przy pytaniu o obawy ankietowanych związanych ze składaniem zamówień online, najwięcej z nich - 49% wskazywało bezpieczeństwo danych i konta bankowego, a 36% problemy związane z płatnością, na przykład - niejasna procedura finalizacji zamówienia czy podwójne naliczenie.

Na koniec zerknijmy na urządzenia, na których najczęściej dokonujemy zakupów w sieci w rozbiciu na wiek. Najmłodsza grupa kupuje zwykle na komputerze, ale już internauci w wieku pomiędzy 25 a 34 lata niemal po połowie rozkładają tę czynność na komputer i smartfona. Nieco większe różnice są jeszcze w starszej grupie, ale już powyżej 45 lat zdecydowanie przoduje komputer.

Źródło: Tpay.