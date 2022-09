Shopee to tylko „drobnica”? Rekordzista w rok wygenerował 2,1 mln zł obrotu

Shopee funkcjonuje w Polsce już niemal rok, przez ten czas platforma ta zdążyła się już utożsamić w świadomości kupujących w naszym kraju jako istna kopalnia „drobnicy”, zresztą na własne życzenie - mam tu na myśli wybrzmiewające wszem i wobec, nie tylko w internecie reklamy tej platformy sprzedażowej.

Okazuje się jednak, że to nie do końca oddaje rzeczywistość, z udostępnionych na konferencji danych wynika, iż jeden ze sprzedawców, który działa na Shopee od listopada zeszłego roku do teraz wygenerował aż 2,1 mln zł obrotu - na slajdzie mowa o zarobku, na konferencji padło jednak słowo obrót. Niemniej to i tak sporo, samą drobnicą ciężko by było osiągnąć taki wynik.

Na dziś, Shopee udało się przyciągnąć pod swoje skrzydła 53 tys. sprzedawców w Polsce, którzy wystawili już do sprzedaży na platformie 15 mln produktów. Największą sprzedaż generują w czasie flagowej dla Shopee comiesięcznej akcji promocyjnej - urodziny dnia i miesiąca (pomysł zaczerpnięty z rodzimego rynku azjatyckiego). Dzięki trwającej aktualnie promocji, której finał planowany jest na 9.9, najlepsi sprzedawcy z kategorii FMCG zanotowali średnio 2-3-krotny wzrost liczby zamówień.

Michał Tykarski, Business Development Director w Shopee:

Model biznesowy Shopee zakłada systematyczne budowanie sieci sprzedawców – co istotne, nie tylko z zagranicznych rynków, ale przede wszystkim - firm lokalnych, działających na danym rynku. Misją Shopee jest wspieranie rozwoju gospodarki cyfrowej, między innymi poprzez umożliwianie firmom bezproblemowego, prostego rozpoczęcia sprzedaży internetowej.

Na konferencji mowa była też o samych kupujących, którzy głównie kupują na Shopee artykuły pierwszej potrzeby, na przykład papier toaletowy, płyny do prania, napoje bezalkoholowe, uchwyty na telefon czy mopy do mycia podłogi.

Większość kupujących na Shopee to osoby między 18 a 30 rokiem życia. Choć ostatnio platforma staje się coraz popularniejsza wśród osób starszych, w wieku powyżej 50 roku życia. Z kolei najbardziej aktywni są kupujący z Warszawy, Krakowa i Wrocławia, niemniej coraz więcej zamówień składanych jest również od osób spoza dużych miast w Polsce.

Dużą popularnością cieszy się też najpopularniejsza zakupowa aplikacja mobilna na świecie, czyli Shopee, w Polsce pobrano ją już ponad 7,5 mln razy z mobilnych sklepów.