InPost ma już 5 tys. Paczkomatów poza Polską! To więcej niż ma konkurencja w kraju

InPost pochwalił się dziś wynikami za II kwartał 2022 roku, a ma się czym chwalić. Dane pokazują jednoznacznie, że są to rekordowe wyniki w całej historii InPostu, co zaskakujące w obecnej trudnej sytuacji.

Jeśli chodzi o liczby, InPost raportuje wzrost przychodów w II kwartale na poziomie aż 97,8%, do prawie 1 696,5 mln złotych. Na tak dobry wynik wpływ miał przede wszystkim wzrost wolumenu na wszystkich rynkach o 73%, co przełożyło się na dostarczenie prawie 180 mln przesyłek w II kwartale.

Rozbijając to na poszczególne rynki, w Polsce InPost zanotował wzrost wolumenu o 36%, co najważniejsze pomijając Allegro, gdzie wzrost ten był na poziomie 6%.

Uczestniczyłem w konferencji prasowej, na której prezes InPostu Rafał Brzoska został zapytany skąd taka różnica, w odpowiedzi usłyszeliśmy enigmatyczne - to już sami musicie sobie państwo odpowiedzieć na to pytanie.

W mojej ocenie to z jednej strony efekt niejako dążenia Allegro do usamodzielnienia się i uniezależnienia się od dostaw InPostu - One Fulfillment by Allegro, czyli własna logistyka w parze z Allegro One Kurier, Punkt i Box, a z drugiej efekt skalowania biznesu przez InPost i obsługa klientów działających w krajach, w których InPost również się rozwija - rynek włoski, francuski czy brytyjski. Dla przykładu są to Vinted oraz Shopee.

Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost:

Mogę z dumą powiedzieć, że są to jedne z najlepszych wyników kwartalnych w naszej historii. Odnotowaliśmy wzrost udziału na wszystkich naszych głównych rynkach, co jest szczególnie istotne w przypadku Wielkiej Brytanii i Francji, gdzie InPost obsłużył znacznie więcej przesyłek, pomimo że rynki te odnotowały spadki wolumenów.

I tak, we Francji rynek odnotował 24% spadku, a InPost 7% wzrostu, w Wielkiej Brytanii szacuje się spadek wolumenu o 7%, a InPost urósł aż o 225%.

Jeśli chodzi o liczbę Paczkomatów, w Polsce w II kwartale uruchomiono 2 tys. nowych maszyn, co daje ich łączną liczbę 18 418 - (+12% w porównaniu do końca 2021 roku). Na konferencji zapowiedziano podobny wzrost w najbliższym czasie, więc można spodziewać się na koniec roku przekroczenia liczby 20 tys. Paczkomatów.

We Francji działa już 1 012 Paczkomatów (+223% w porównaniu do końca 2021 roku), a w Wielkiej Brytanii 3 935 (+25% w porównaniu do końca 2021 roku), co razem daje już 5 tys. Paczkomatów poza Polską.

Dla porównania w Polsce, Allegro ma 2001 automatów paczkowych, Orlen 1000, a Poczta Polska nieco ponad 200. Razem ponad 3 tys. maszyn. Jeśli zapowiedzi tych operatorów się potwierdzą, na koniec roku Allegro ma mieć 3000 automatów, Orlen 2000, podobnie jak Poczta Polska, razem - 7 tys., no ale InPost również w tym czasie urośnie w kraju i za granicą.

Wracając do kraju, bo to wciąż główny rynek Grupy InPost, na koniec II kwartału z usług InPostu skorzystała już prawie połowa dorosłej populacji w Polsce - 15,8 mln osób. To wzrost o 14% rok do roku. Paczkomaty to przede wszystkim wygoda i lokalizacja blisko skupisk ludności, tu też wygląda to już obiecująco - prawie połowa klientów najbliższy Paczkomat ma w odległości zaledwie siedmiominutowego spaceru.

Rafał Brzoska:

Poprzez rozbudowę sieci maszyn i punktów odbioru InPost zwiększamy wygodę, satysfakcję i intensywność korzystania z naszych usług. Na naszym rodzimym rynku, w Polsce, ponad 48% dorosłych mieszkańców korzysta z usług InPost, przy czym 58% populacji znajduje najbliższy dla siebie Paczkomat w odległości 7 minut spacerem, a 47% w odległości zaledwie 5 minut.

Na koniec jeszcze nieco o ekspansji zagranicznej. Nie jest tajemnicą, że tak duży sukces w Polsce udało się osiągnąć między innymi dzięki aplikacji mobilnej InPost Mobile, z poziomu której możemy nadawać, odbierać i zwracać towary, również bez etykiet.

InPost ma tego świadomość i podobną aplikację planuje udostępnić we Francji w ramach przejętej marki Mondial Relay. Z kolei w Wielkiej Brytanii aplikacja już działa, początkowo z ograniczoną funkcjonalnością zwrotów bez etykiet. Na obu rynkach pełna funkcjonalność InPost Mobile udostępniona będzie w najbliższym czasie.

