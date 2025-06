T-Mobile gasi światło - to koniec najtańszej oferty do telefonu

T-Mobile tuż przed minionym weekendem poinformował o wygaszeniu oferty subskrypcji w swojej submarce Heyah 01. To drugie w tym miesiącu rozstanie z subskrypcją po wyłączeniu jej z oferty przez Mobile Vikings.

T-Mobile w zasadzie od początku po przejęciu Ery nie bardzo wiedział, co zrobić z marką Heyah. Przez lata traktował ją nieco po macoszemu, aż do 2020 roku, kiedy coś się zaczęło dziać w jej ofercie.

Najpierw pojawiła się dedykowana aplikacja Moja Heyah, a miesiąc później marka wróciła z mocnym uderzeniem i nową subskrypcją Heyah 01.

Początkowo było to jeden nielimitowany w rozmowy i wiadomości SMS/MMS pakiet, z limitem 20 GB transferu danych - z płatnością co drugi miesiąc w wysokości 39 zł. Z czasem oferta rozszerzyła się o dodatkowy pakiet głosowy i jeden internetowy, już z tradycyjną płatnością co miesiąc.

Tak do piątku wyglądała w Heyah 01 oferta głosowa:

A tak, oferta internetowa:

Jeśli chodzi o ofertę głosową, był to do piątku jeden z najtańszych pakietów głosowych na rynku. Za 19,99 zł miesięcznie dostawaliśmy nielitowanie rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych.

Po drodze, pojawiła się jeszcze jedna okoliczność, która mogła zwiastować zamiar wygaszenia tej subskrypcji - we wrześniu 2023 roku, T-Mobile przejął markę Red Bull Mobile, która rozstała się z Play na początku tego samego roku.

W połowie maja z kolei,- już w tym roku, oferta subskrypcji Red Bull Mobile doczekała się znamiennej dla piątkowego wycofania marki Heyah 01 rekonstrukcji.

Cena pakietu z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz z limitem 60 GB transferu danych, została obniżona z 40 zł do 30 zł, a więc ceny drugiego pakietu w Heyah 01.

Dodatkowo zaś, pojawiła się opcja dokupienia internetu mobilnego bez limitu danych i prędkości za 20 zł miesięcznie, czyli w cenie najtańszego pakietu w Heyah 01.

W tym świetle, wycofanie subskrypcji Heyah 01 w miniony piątek, mieni się jako jak najbardziej zasadne. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, T-Mobile zdecydował się na odświeżenie dwóch marek Heyah 01 i Red Bull Mobile, najwyraźniej postanowił jednak na postawienie tylko na jedną z nich.

Co dalej z Heyah na kartę? Wydaje się, że ta oferta skierowana głównie dla obywateli Ukrainy w naszym kraju, pozostanie dostępna, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas.

Podobnież klienci z aktywną subskrypcją Heyah 01 za 19,99 zł i 29,99 zł będą mieli możliwość korzystania z nich nadal, póki je opłacają.

Niemniej, jak widać powyżej, dużo bardziej opłacalną niż pakiet za 29,99 zł, jest subskrypcja w Red Bull Mobile, na którą warto przejść, przynajmniej dla opcji dokupienia internetu bez limitu danych i prędkości.

Klienci korzystający natomiast z subskrypcji za 19,99 zł, w zasięgu T-Mobile nie znajdą podobnej alternatywy. Takowa dostępna jest jeszcze w ofercie na abonament w Virgin Mobile (20 zł miesięcznie z limitem 20 GB), w nju mobile na kartę (19 zł z limitem 20 GB), w ofercie na kartę a2mobile (19,90 zł z limitem 15 GB), w abonamencie Otvarta (17,99 zł z limitem 20 GB) oraz w CrossMobile (19,99 zł z limitem 30 GB).