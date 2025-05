Revolut odpala petardę. Nowa usługa to coś, czego nikt się nie spodziewał!

Revolut nie zwalnia tempa i stale serwuje nowe opcje. Kilka dni temu platforma oficjalnie zachwyciła polskich użytkowników współpracą z firmą SkyCash, oferując m.in. zakup biletów na komunikację miejską w wielu polskich miastach. Kilkanaście miesięcy temu fintechowy gigant wprowadził do swojej oferty karty e-sim z pakietami danych, a teraz idąc za ciosem przygotowuje się do uruchomienia własnych usług mobilnych: Mobile Plans. Chce, by były one realną alternatywą dla tradycyjnych operatorów.

Revolut jako operator komórkowy

Wczoraj Revolut zapowiedział Mobile Plans, które to mają wyróżniać się:

nielimitowanymi rozmowami, SMSami oraz transferem danych w obrębie kraju;

aż 20 GB roamingu w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych w pakiecie;

brakiem długoterminowych umów i sztywnych zobowiązań;

opcją zachowania dotychczasowego numeru lub szybkim przeniesieniem na numer oferowany przez Revolut.

Brzmi ciekawie i intrygująco, ale spokojnie. Póki co usluga Mobile Plans od Revolut wystartuje w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Jak twierdzą przedstawiciele platformy, opcja ta ma być odpowiedzią na problem wysokich opłat za roaming oraz skomplikowanych umów. Dobra wiadomość jest taka, że użytkownicy już teraz mogą dołączyć do listy oczekujących, aby otrzymać wcześniejszy dostęp oraz specjalną cenę: 12,50 funta miesięcznie. Jak podkreśla Hadi Nasrallah, dyrektor ds. telekomunikacji i handlu detalicznego w Revolut:

Branża telekomunikacyjna potrzebuje świeżych pomysłów. Tradycyjni operatorzy męczą swoich klientów ukrytymi opłatami, archaicznym UX i długoterminowymi zobowiązaniami. Naszą misją jest dostarczenie usługi z przejrzystą ofertą, przystępną ceną i intuicyjną aplikacją.

Rozumiem chęć uproszczenia oferty, chociaż mówienie o Revolucie jako "intuicyjnej aplikacji" wydaje się być nieco na wyrost. Jako wieloletni użytkownik platformy odnoszę wrażenie, że jeszcze nigdy nie była ona tak zawiła i skomplikowana w obsłudze, jak ostatnio - i nawet najbardziej podstawowe z elementów są tam dość mocno ukryte.

Plany mobilne od Revoluta: to naprawdę może mieć sens!

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Revolut zabiera się za kwestie komórkowe. Nie dalej niż kilkanaście miesięcy temu platforma wprowadziła do oferty karty e-sim, po które sięgnęły miliony użytkowników na całym świecie. To jedno z tych usprawnień, które zrewolucjonizowało podróże wielu z nam. A brak konieczności instalacji dodatkowych apek i tworzenia nowych kont w nieznanych usługach okazał się strzałem w dziesiątkę. Revolut oferuje dostęp do lokalnych sieci w ponad 100 krajach - i to bez bez konieczności fizycznej wymiany karty SIM. Nowe plany mobilne stanowią zatem naturalne uzupełnienie rozbudowanej ekosystemu usług Revoluta. Czy faktycznie uda się je wprowadzić z taką pompą jakiej oczekuje platforma? Zobaczymy - warto mieć na uwadze, że to dopiero pierwsze zapowiedzi i oferta ograniczona do kilku rynków. Ciekawe jak będzie prezentowała się, gdy oficjalnie trafi do Polski - co prawdopodobnie prędzej czy później w końcu nadejdzie.

