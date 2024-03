Płacisz Revolutem za granicą? W popularnej apce kupisz teraz internet mobilny

Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje warto pamiętać, by wykupić dostęp do internetu mobilnego i nie korzystać z opcji roamingu, która jest zazwyczaj bardzo droga i mało opłacalna. Posiadając telefon z eSIM w łatwy i szybki sposób można skorzystać z oferty wielu firm, które oferują tego typu usługi. Za stosunkowo niewielkie pieniądze można wykupić paczkę danych na cały wyjazd i nie martwić się dużymi rachunkami za telefon. Swoją ofertę internetu mobilnego eSIM rozszerza teraz Revolut. Od dziś użytkownicy aplikacji z Polski mogą kupować pakiety danych, które można wykorzystać na wyjazdach.

W Revolut wykorzystujemy technologię, aby ułatwiać klientom łączność pomiędzy sobą i realizację planów, takich jak wakacyjna podróż zagraniczna. Odnosi się to także do usługi eSIM, która oferuje prosty dostęp do mobilnego przesyłu danych i eliminuje problem nieoczekiwanych kosztów roamingu lub konieczność zakupu fizycznej karty SIM w kraju docelowym