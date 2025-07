Rewolucja w ofercie na kartę - wakacje bez obaw o dodatkowe koszty

Użytkownicy serwisu Pepper.pl są niezawodni, wynaleźli właśnie w regulaminach usługę dla klientów oferty na kartę, którą Orange niespecjalnie się sam pochwalił. Co dziwne, bo to najlepsza obecnie oferta na wakacje poza Polską, a nawet poza UE.

Zwykle dodatkowe roamingowe pakiety w ofertach naszych telekomów w atrakcyjnych cenach, dostępne są tylko dla klientów abonamentowych. Oferta, którą znalazłem na Pepper.pl jest tu wyjątkiem od tej reguły, i co ciekawe - powinni zainteresować się nią również osoby korzystające właśnie z abonamentu.

Reklama

Już wyjaśniam, otóż Orange dla klientów abonamentowych ma Pakiet Roamingowy GO 10 GB, który zawiera limit transferu danych 10 GB do wykorzystania w następujących krajach:

Albania Egipt Katar Mołdawia Tunezja Algieria Filipiny Kazachstan Nowa Zelandia Turcja Andora Gruzja Kolumbia Peru Uzbekistan Argentyna Hongkong Korea Południowa Republika Południowej Afryki Wietnam Armenia Indie Kosowo Senegal Wybrzeże Kości Słoniowej Australia Indonezja Kostaryka Serbia Wyspy Owcze Bośnia i Hercegowina Izrael Macedonia Północna Singapur Zjednoczone Emiraty Arabskie Brazylia Japonia Malezja Sri Lanka Chile Jordania Maroko Stany Zjednoczone Chiny Kambodża Mauritius Szwajcaria Czarnogóra Kanada Meksyk Tajlandia

Kosztuje on 79 zł i ma ważność 15 dni. I teraz tak, obowiązuje on w krajach poza UE, również tych graniczących z UE, co jak się okazuje bywa problemem.

Klienci abonamentowi mają już w krajowym pakiecie limit do wykorzystania w krajach UE, więc mają komplet.

Jednak taki sam pakiet w ofercie na kartę i w tej samej cenie, daje dużo więcej:

pakiet 10 GB do wykorzystania w Polsce,

pakiet 10 GB do wykorzystania w roamingu w Strefie 1 (Unia Europejska – zawiera EOG i terytoria zależne,

pakiet 10 GB w roamingu w wybranych krajach poza Unią Europejską.

Tak więc, bez dodatkowych kosztów, nawet bez wykupionego cyklicznego pakietu krajowego (wystarczy mieć aktywną możliwość wykonywania połączeń wychodzących), za 79 zł miesięcznie dostają 10 GB w UE i poza Unią, załatwiając za jednym zamachem problem przygranicznych rejonów.

Po co więc wspominam o klientach abonamentowych? Jeśli mają bowiem smartfony z dualSIM, bardziej opłaca im się teraz zakupić przed wyjazdem taką dodatkową kartę SIM w ofercie na kartę i aktywować tę usługę (ta sama cena). Wówczas dostaną oprócz 10 GB do wykorzystanie poza UE, dodatkowe 10 GB w krajach UE.

W ten sposób, w najtańszym abonamencie za 45 zł miesięcznie, łącznie z limitem z pakietu (5 GB w roamingu UE) będą mieli limit 15 GB do wykorzystania w UE, a w abonamencie za 65 zł (18,9 GB w roamingu UE) łącznie 28,9 GB.

Reklama

To samo dotyczy Orange Flex, gdzie taki sam pakiet Tu i Tam, kosztuje 80 zł dla subskrybentów i 90 zł dla osób nie będących klientami Orange Flex.

Na koniec jeszcze ważna informacja dla klientów oferty na kartę z regulaminu tej usługi:

Reklama

Warunkiem skorzystania z pakietu 10 GB w Strefie 1 jest posiadanie środków do wykorzystania w Polsce. Dlatego Abonent po włączeniu usługi otrzymuje dodatkowy pakiet 10 GB, który zostanie dodany do bazowego pakietu 10 GB w Polsce. Celem jest zabezpieczenie możliwości transferu danych w Strefie 1. Wykorzystanie wszystkich środków na transfer danych w Polsce uniemożliwi skorzystanie z transferu danych z pakietu w Strefie 1.

W celu aktywacji usługi „Pakiet roamingowy 3x10GB”, wystarczy zasilić konto kwotą 79 zł i aktywować ją wysyłając wiadomość SMS o treści - ROAMING pod bezpłatny numer 80404.

Źródło: Pepper.pl.

Stock Image from Depositphotos.