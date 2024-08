Monument Valley to jedna z najukochańszych gier mobilnych ostatniej dekady. Co więcej: to gra, która zabiera nas do wspaniałego, przemyślanego, świata - i serwuje zestaw zagadek które rozwiązuje się z nieskrywaną przyjemnością.

Brytyjskie studio ustwo odpowiedzialne za te kolorowe, niezwykłe, produkcje - ostatnią odsłonę wydało w 2017 roku. Od tego czasu sporo wody w rzekach już upłynęło, mobilne trendy zmieniły się kilkukrotnie, sami wydali kilka solidnych tytułów (m.in. Assemble With Care, Alba: A Wildlife Adventure czy Desta: The Memories Between) — wychodząc poza swoją strefę komfortu i serwując grę także poza systemami mobilnymi. Teraz zaś londyńskie studio powraca do ukochanej serii milionów graczy z całego świata i oficjalnie zapowiada Monument Valley 3!

Monument Valley 3 staje się faktem. Premiera już w grudniu!

Monument Valley 3 trafi na smartfony i tablety jeszcze w tym roku — a dokładniej mówiąc, 10. grudnia. To właśnie wtedy gra zasili bibliotekę gier Netfliksa — ale na tym jeszcze nie koniec niespodzianek przygotowanych przez giganta. 19. września trafi tam bowiem pierwsze Monument Valley, a jego ukochana kontynuacja trochę nieco miesiąc później: 29. października. Trailer wygląda przepięknie i obiecująco — i właściwie jest wszystkim, czego jako fan Monument Valley oczekuję od kontynuacji.

Na tę chwilę wygląda, że gra może być tytułem na wyłączność katalogu gier Netflixa. Choć nie wiadomo czy będzie tak wyłącznie na starcie, czy potrwa to dłużej. Widać, że platforma coraz chętniej inwestuje w tytuły na wyłączność i autorskie produkcje - i nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy jak bardzo będzie rozszerzać swój świat gier. Podczas nocy otwarcia Gamescom 2024 dostaliśmy też trailer ich autorskiej produkcji bazującej na marce Squid Game - ale szczerze? Wciąż niewiele on wniósł - i myślę, że w tym konkretnym temacie warto poczekać na więcej materiałów z rozgrywki albo nawet oficjalny start gry.