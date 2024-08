Gracze mieli wysokie oczekiwania w stosunku do Starfielda. Być może zbyt wysokie, gdyż gra nie spełniła większości z nich. Jednak twórcy nadal dodają nowości do rozgrywki. Już wkrótce pojawi się pierwsze DLC.

Starfield był jedną z najbardziej wyczekiwanych premier 2023 roku. Gra ukazała się 6 września i podzieliła graczy. Z jednej strony otrzymaliśmy dość toporną mechanicznie rozgrywkę z wieloma błędami, przestarzałą grafiką i niezręcznymi animacjami. Z drugiej gracze docenili rozległość świata i swobodę w jego eksploracji. Grę na Steamie oceniono ponad 100 tysięcy razy i do dziś są one "mieszane". Za Starfielda odpowiedzialne jest studio Bethesda, znane z takich serii jak Fallout, czy The Elder Scrolls. Przez wielu graczy gry z tej serii uznawane są za jednej z najlepszych w historii gamingu. Nic zatem dziwnego, że oczekiwania w stosunku do Starfielda były kolosalne.

Podzielone opinie graczy nie zraziły twórców, którzy nadal planują rozwijać swoją najnowszą dużą produkcję. Do gry dodano darmową aktualizację oraz podano datę premiery nowego dodatku.

Starfield. Poznaliśmy datę premiery dodatku

Wczoraj odbyły się pokazy gier gamescom Opening Night Live, gdzie nie zabrakło Bethesdy. Na wydarzeniu, które odbyło się w Kolonii, zaprezentowano nowy zwiastun dotyczący gry Starfield. Jego lwia część skupiła się wokół REV-8, który jest pierwszym pojazdem dodanym do rozgrywki. Maszyna wygląda niczym futurystyczne buggy i zabierze nas w nawet najtrudniej dostępne zakamarki planet, co ma znacząco poprawić wrażenia z eksploracji planet.

Jednak to nie wszystko, co Bethesda ma do zaoferowania entuzjastom kosmicznych spacerów. O wiele krótszą, jednak o wiele ważniejszą częścią trailera był fragment o nadchodzącym dodatku. Już wcześniej wiadomo było, że Bethesda pracuje nad rozszerzeniem Shattered Space. Z trailerów wynika, że będzie ono o wiele mroczniejsze niż wszystko, co dotychczas mogliśmy napotkać w grze. Jego fabuła skupi się wokół tajemniczej frakcji Va'Ruun. Wiadomo już, kiedy możemy spodziewać się oficjalnej premiery DLC. Ukaże się ono 30 września bieżącego roku.

Grafika: depositphotos