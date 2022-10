Rekordziści sprzedają niemal 20 tysięcy sztuk kursów! Kursy online drogą do monetyzacji wiedzy

Rynek edukacji i rozwoju osobistego w dobie cyfryzacji w ciągu ostatnich 10 lat zmienił się nie do poznania. Wartość rynku kursów e-learningowych do 2026 roku będzie wahać się od 375 miliardów do 1 biliona dolarów. Pandemia miała duży wpływ na szybki rozwój i popularyzację szkoleń i kursów online. Dla wielu specjalistów był to moment stagnacji w szkoleniach stacjonarnych, co jednocześnie skłoniło ich do pójścia w produkty cyfrowe.

Autorką materiału jest Aneta Połetek. Tekst powstał w ramach naszej inicjatywy Opowiedz Nam o Swoim Biznesie

Jak widać wielu z tych twórców dobrze wykorzystało okres pandemii, a ich praca przyniosła zaskakująco dobre rezultaty. Według danych myVOD w ciągu ostatnich dwóch lat, klienci platformy wygenerowali 17 760 997,25 zł przychodu.

W roku 2021 top 5 twórców tej platformy osiągnęło przychód ze sprzedaży w wysokości8,5 miliona złotych, sprzedając ponad 46 tysięcy sztuk kursów! Rok 2022 może przynieść kolejne rekordy, gdyż tylko do sierpnia tego roku top 5 twórców wygenerowało już sprzedaż na poziomie ponad 6 milionów złotych.

Czy jednak każda branża i każdy twórca ma szansę osiągnąć sukces w świecie kursów internetowych? Dla przykładu kursy programistyczne w skali rocznej generują dzięki myVO przychody na poziomie blisko 270 tysięcy złotych. Klienci myVOD należący do branży beauty generują przychody na poziomie ponad kilku milionów złotych rocznie, natomiast branża sportowa na wspomnianej platformie zarobiła ponad 230 tysięcy złotych przychodu.

Zbyt oklepane? A co powiesz na to? Kursy związane z nauką jazdy wygenerowały na myVOD ponad 230 000 zł, nieruchomości – blisko 90 000 zł, a fizjoterapia – ponad pół miliona przychodu rocznie!

Czy takie przychody są proste w uzyskaniu? To zależy!

Sprzedanie kilkunastu tysięcy kursów i wygenerowanie milionów przychodów nie jest osiągalne dla każdego. Są to często lata pracy, tworzenia treści, organizowania webinarów, pojawiania się na konferencjach branżowych, czy publikowania artykułów.

Jednak, aby stworzyć popularny i przynoszący zyski kurs, nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy technicznej czy technologicznej w zakresie tworzenia stron, czy kursów. Warto jednak zainwestować w marketing i wykorzystać możliwości oferowane przez platformy np. landing page z opcją przedsprzedaży, integracja z narzędziami do email marketingu oraz mediów społecznościowych. Istnieje też możliwość sprzedaży innych produktów cyfrowych jak audiobook, ebook, podcast oraz produktów fizycznych czy konsultacji.

Promocja swoich produktów za pomocą kampanii reklamowych nie musi oznaczać dużych wydatków, czy korzystania z usług agencji. Dane myVOD potwierdzają, że 75% twórców korzystających z ich platformy samodzielnie przygotowuje i optymalizuje kampanie reklamowe, a 50% klientów przeznacza na nie między 200, a 1000 złotych miesięcznie.

To samo badanie wykazało także, że 22% klientów myVOD deklaruje, że nie korzysta z płatnych form reklamy.

Dla tych, którzy chcą obniżyć koszty promocji swoich produktów wskazane jest użycie e-mail marketingu. Jednak z badań myVOD wynika, że tylko 48% ankietowanych korzysta z narzędzi do e-mail marketingu, czyli newsletterów. Jest to niezaprzeczalnie stracona szansa na promocję własnego biznesu. Potwierdza to raport Interaktywnie.pl według którego większość małych i średnich firm uważa e-mail marketing za jedną z najskuteczniejszych form online marketingu. Dobrze zaplanowane działania w tym zakresie mogą zapewnić średni zwrot z inwestycji nawet na poziomie 4400%!

Od czego zależy poziom sprzedaży kursów online?

Kluczowych czynników jest kilka. Zalicza się do nich: tematyka kursu, jego cena, rozmiar i zaangażowanie społeczności Twórcy, określenie grupy docelowej, działania marketingowe czy jakość materiałów.

“Niezwykle istotna dla potencjalnych użytkowników jest możliwość otrzymania certyfikatu ukończenia takiego kursu, szczególnie jeśli jest on związany z tematyką rozwoju zawodowego. W ostatnich latach rośnie w siłę abonamentowa oraz cykliczna sprzedaż kursów online. Kursanci mogą przedłużać dostęp do platformy co miesiąc lub wykupić pakiety dostępu na, przykładowo, 3 miesiące. Jest to opcja często używana w branży fitness, dietetyce oraz rozrywce (kino, teatr).” - wspomina Robert Rachwał, CEO myVOD.

Rekordziści platformy myVOD skłaniają się jednak częściej na sprzedaż kursów w pakietach. Ustalenie trybu sprzedaży oraz ceny kursu to skomplikowany proces. Wiedz jednak, że według zebranych przez myVOD danych, kursanci na platformach klientów myVOD wydają średnio 170,12 zł, co jest bardzo atrakcyjną kwotą.

Finalnie jednym z najważniejszych wyborów przed którym staniesz, jeśli zdecydujesz się na monetyzację wiedzy za pomocą tworzenia i sprzedaży kursów online, będzie decyzja o platformie, której do tego użyjesz. Wybierz tę, która nie faworyzuje pod kątem dostępnych funkcji tych, którzy płacą więcej. W przypadku myVOD, bez względu na to, który pakiet będzie Ci odpowiadł, otrzymasz tą samą ofertę funkcjonalności i wsparcia!

Ankieta przeprowadzana przez myVOD w 2021 wykazała, że to właśnie obsługa klienta i pomoc techniczna były jednym z najbardziej docenianych czynnikówprzez klientów platformy!

Wszystko wskazuje na to, że kluczem do rosnącej popularności myVOD, a także w jakimś stopniu do zaskakujących wyników finansowych ich klientów, jest łatwość i intuicyjność serwisu, a także wszystkie możliwe integracje.

W rezultacie 98% badanych odpowiedziało, że zdecydowanie poleciłoby platformę swoim znajomym, rodzinie oraz partnerom biznesowym.