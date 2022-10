Gridaly to startup, który oferuje technologię do organizacji eventów online i hybrydowych. Firma działała wcześniej jako software house, tworząc technologie dla branży eventowej, a obecnie funkcjonuje w ramach platformy SaaS, powstałej w czasie pierwszego lockdownu, kiedy to wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że nasza rzeczywistość zmienia się bezpowrotnie.

Autorem materiału jest Dominik Marek. Tekst powstał w ramach naszej inicjatywy Opowiedz Nam o Swoim Biznesie

Los branży eventowej stanął w trakcie lockdownów pod znakiem zapytania, a jedynym rozwiązaniem zapewniającym jakąkolwiek stabilność było przeniesienie działań do Internetu. Michał Ratajczak i Bartosz Szuryga postanowili udowodnić, że jest to możliwe… i tak właśnie powstało Gridaly. Tworząc własne narzędzie, skupili się oni na aspekcie społecznościowym – budowaniu relacji.

Jak informuje CEO Gridaly Bartosz Szuryga, firma koncentruje się na rozbudowie technologii i powiększaniu zespołu IT. –

Rynek eventów online stale rośnie i zwiększa apetyt uczestników na coraz to nowsze doświadczenia. To już nie jest czas, kiedy wystarczyło użyć popularnego narzędzia do wideokonferencji, ludzie chcą czegoś więcej. Jako Gridaly dążymy do tego, by stać się liderem rozwiązań event-techowych w Europie, dlatego inwestujemy w zespół najlepszych specjalistów IT – developerów, inżynierów i specjalistów od rozwiązań chmurowych, machine learning i sztucznej inteligencji – którzy pomogą nam takie doświadczenia dostarczyć – komentuje.

O nas

Gridaly jest platformą all-in-one, na której prowadzimy transmisje wystąpień na żywo oraz sesje warsztatowe. Można u nas również znaleźć funkcjonalności takie jak wskaźnik zaangażowania, moduły grywalizacyjne, social wall, speed networking i networking tematyczny oraz integracja z systemami sprzedażowymi. Wystawcy mogą korzystać z wielu opcji eksponowania swojego brandingu w ramach wirtualnego stoiska na Expo, tym samym zwiększając rozpoznawalność swojej marki wśród potencjalnych klientów.

Przede wszystkim jednak w Gridaly stawiamy na networking. Dzięki takim funkcjonalnościom jak wbudowany czat, umawianie się na spotkania oraz rozmowy audio i video uczestnicy mogą nawiązywać i wzmacniać relacje nie tylko w trakcie, ale również przed i długo po samym wydarzeniu. Co więcej, zastosowanie sztucznej inteligencji umożliwiło match-making networkingowo-contentowy, przez co odwiedzający mogą szybciej dotrzeć do konkretnych firm i produktów oraz poznawać ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Funkcjonalność grywalizacji pozwala organizatorom eventów motywować do interakcji z innymi użytkownikami, za co otrzymują oni punkty i wspinają się w rankingach najbardziej aktywnych uczestników wydarzenia. Wskaźnik zaangażowania jest zaś algorytm oparty o dane, który analizuje zachowanie uczestników podczas wydarzeń oraz mierzy zaangażowanie uczestnika w poszczególnych miejscach na platformie. Do tej pory na platformie zorganizowano łącznie ponad 200 eventów online i hybrydowych, w których wzięło udział ponad 240 000 uczestników z 97 krajów. Na tych wydarzeniach wypowiedziało się łącznie ponad 1000 prelegentów.

W co wierzymy

Wiemy, jak ważne są niezawodność platformy, której używają uczestnicy Twojego eventu oraz ludzie, którzy rozumieją Twoje potrzeby i potrafią zaproponować odpowiednie rozwiązania. Łącząc technologię i ludzi, sprawiamy, że każde wydarzenie zorganizowane przez Gridaly jest wyjątkowym doświadczeniem.

Wierzymy, że wszyscy powinni mieć równe szanse w dostępie do eventów online, dlatego w wydarzeniach Gridaly może uczestniczyć każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, stanu zdrowia czy zasobności portfela. Jesteśmy również zespołem ludzi, którzy cenią sobie otwartość i różnorodność, a nasze relacje budujemy na szczerości i wzajemnym szacunku.

Jesteśmy świadomi, że nie wszyscy nadążają za digitalizacją sektora eventowego, dlatego dzielimy się wiedzą o wydarzeniach online i hybrydowych, która oswaja ludzi z nowymi doświadczeniami. Chętnie wspieramy fundacje i organizacje studenckie, które dzięki wydarzeniom na naszej platformie docierają ze swoją misją do szerszej publiki.

Stale rozwijamy również projekt edukacyjny GridalyLab, którego celem jest dostarczanie wiedzy na temat eventów online i hybrydowych. Do projektu zapraszani są eksperci z różnych dziedzin – psychologowie, analitycy, eventowcy, oraz UX designerzy, których perspektywa jest dodatkową wartością dla tworzonych treści.

Nasz najnowszy projekt to cykl webinarów “Konferencje online 2.0”, realizowany ze studiem Webcomm, który ma na celu przybliżyć uczestnikom tematykę wydarzeń w formie online, hybrydowej i stacjonarnej. Na wydarzeniach pokazaliśmy, jak eventy online mogą wspierać biznesy, i opowiedzieliśmy o praktycznych aspektach przygotowania takich przedsięwzięć.