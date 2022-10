Ile można zarobić na brudnej robocie? Nie zgadniesz, co to za branża!

Kick offy, leady, OKRy, preseals do generowana kontaktów, szkolenia z technologiem, robotyzacja usługi… wokół takich zagadnień kręci się rzeczywistość naszej organizacji. Keywords Studios, Brainly, Picodi, Sii, Azimo, Woodpecker to jedni z naszych klientów. 200+ klientów abonamentowych, 100+ nowych obiektów w obsłudze co rok, 500 litrów zużytego płynu do dezynfekcji, 250 000m2 wypranej wykładziny i 159 000m2 czyszczonej powierzchni dziennie. Tak, jesteśmy firmą sprzątającą! Obsługujemy biura firm technologicznych, działając pod hasłem Clean IT.

Sztafeta czystości

Nasze działy marketingu, sprzedaży, administracji i operacyjny działają jak sztafeta. Pałeczką jest klient. W wywiadach Piotr Haczek, mistrz świata w sztafecie, podkreśla: do biegania głowa musi być czysta. Podobnie jest z biurem do pracy. Wiemy z czym mierzą się Office Managerowie w firmach technologicznych… Dopasowujemy się do wysokich wymagań, proponujemy: serwis lunchowy, sprzątanie po imprezach, florystę, anglojęzyczny personel i eko podejście. Biegamy na długich dystansach, dlatego konserwujemy powierzchnie i pomagamy w codziennej organizacji pracy biura.

Zielony wyścig

Pracujemy nad udoskonalaniem usługi, bo mamy z kim konkurować. W Polsce wartość rynku usług czystościowych szacuje się obecnie na 17 mld zł, a zatrudnienie na 700 tys. osób (źródło: focusonbusiness.eu). Światowy rynek usług czystości dla firm rośnie w tempie ok. 6 proc. rocznie. Według prognoz tempo utrzyma się przynajmniej do 2027 r. (źródło: prnewswire.com). Po pandemii, kiełkującym trendem okazuje się świadome i “zielone” podejście. Od początku proponujemy świeże podejście do tradycyjnej usługi, jednak ostatni rok dał nam dużo do myślenia. Stosujemy wyłącznie zimną wodę do sprzątania, raportujemy zużycie chemii, używamy systemów precyzyjnego dozowania, obniżamy rachunki ze energię naszych klientów, a nawet sadzimy lasy. We współpracy z fundacją Las na Zawsze za każdą podpisaną umowę zalesiamy 10m2. Tym samym 10 nowych klientów Fresh Facility to 100 m2 świeżego lasu. Nie zatrzymujemy się i biegniemy po więcej, do końca 2030 roku chcemy zasadzić 10 000 m2.

Brudna robota, czysty zysk

Mamy pod swoimi skrzydłami Warszawę, Kraków, Wrocław i Katowice, a właściwie cały obszar GOP. Łukasz, Kasia, Klaudia i Piotr odpowiadają za zarządzanie realizacją usługi. Ich zaangażowanie przyczynia się do wzrost przychodów na poziomie 25% r/r. Czy da się odczarować “brudną” branżę? Naszym zdaniem tak. Wystarczy wprowadzić przejrzyste warunki współpracy i odkurzyć stare podejście do osób sprzątających.