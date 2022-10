Już 50 tysięcy Polek i Polaków studiuje za granicą. Nowa platforma stawia na wiedzę osób, którym już się to udało

Statystyki prowadzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju pokazuję, że za granicą studiuje około 50 tys. Polek i Polaków. Na całym świecie, liczba osób, które podejmują studia za granicą co roku rośnie o 15%. Aż 63% aplikujących na zagraniczne uczelnie chce przed tym zasięgnąć wiedzy u insidera. Dlatego też startujemy z platformą EduCat w nowej odsłonie. Stawiamy na ułatwianie uczniom z całego świata spełnianie ich marzeń, a robimy to poprzez łączenie ich z mentorami studiującymi na wymarzonych uczelniach aplikujących.

Autorką tekstu jest Nina Wieretiło. Materiał powstał w ramach naszej inicjatywy Opowiedz nam o swoim biznesie.

Nie ma wątpliwości, że w panującym obecnie kryzysie szkolnictwa, jednym z najciekawszych sektorów w świecie startupów jest EdTech (education technology), czyli firm oferujących technologiczne rozwiązania dla edukacji. Jak podaje Dealroom, w 2021 europejskie spółki pozyskały aż 1,5 biliona euro finansowania, czyli dwa razy więcej niż w 2020 i 13 razy więcej niż w 2013 roku. W samej Europie mamy już dwa edukacyjne jednorożce - GoStudent, czyli pochodzącą z Austrii szkołę online i Kahoot!, norweską platformę oferującą gamifikację nauczania. Według szacunków, w 2025 r. wartość globalnego rynku EdTech, może przekroczyć nawet 300 miliardów dolarów. W Polsce również pojawia się coraz więcej firm rozwijających innowacje edukacyjne.

Pandemia sprawiła, że nauczanie online z konieczności przeszło do normalności. Ale to nie jedyny powód rozwoju EdTechu. Jak podkreśla Poland Magdalena Przelaskowska z Google for Startups w raporcie StartUp, coraz większe znaczenie ma także nowy trend „anytime & anywhere”. Oznacza on naukę w dogodnym dla ucznia czasie i miejscu, przy wykorzystaniu materiałów dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

Jako założyciele EduCat wzięliśmy pod uwagę jeszcze jeden trend, który ma coraz większy wpływ na globalną edukację - nomen omen, na globalizację. Liczba uczniów podejmujących studia poza granicami swojego kraju cały czas rośnie - według danych OECD, globalnie jest to wzrost o 15% rok do roku. Na całym świecie jest już 9 milionów osób, które studiują poza granicami swojego kraju. Natomiast w skali krajowej wiemy, że za granicą studiuje około 50 tys. Polek i Polaków. Według badań portalu Educations.com, 63% studentów międzynarodowych chce zasięgnąć rady u obecnego ucznia docelowej, wymarzonej uczelni przed podjęciem decyzji o wyjeździe. Nina Wieretiło, współzałożycielka EduCat, sama ukończyła Uniwersytet Oksfordzki i doświadczyła, jak ważna jest pomoc insiderów. Po studiach sama zaczęła pomagać innym. Przez ostatnie 6 lat pomogła ponad 200 osobom dostać się na ich wymarzone uczelnie. Jak mówi, nic dziwnego, że aż tylu aplikujących chce najpierw poznać opinię o uczelni od już studiujących na niej osób. W końcu bez możliwości odwiedzenia uczelni i doświadczenia, jak się tam studiuje na własnej skórze, ciężko jest podjąć decyzję, za którą idzie zupełnie nowe miejsce zamieszkania, nowa kultura i znajomi na następnych kilka lat. Decyzja ta jest zbyt ważna, by pozostawiać ją losowi. Co więcej, wiąże się z kosztami edukacji, zamieszkania i utrzymania, o których najłatwiej dowiedzieć się poprzez rozmowę z osobą, która mieszka w danym kraju.

To właśnie dlatego poza dostarczaniem samej bazy wiedzy o studiowaniu w 12 różnych krajach, stawiamy na łączenie aplikantów z mentoramiz docelowych uczelni. Mentorzy dostają na platformie EduCat zestaw narzędzi, dzięki którym mogą kompleksowo pomagać uczniom. Platforma umożliwia zbudowanie harmonogramu aplikacji, dobranie odpowiednich opcji np. uczelnii krajów), wspólne przygotowanieaplikacji, np. napisanie listu motywacyjnego czy CV), sprawdzenie wszelkich dokumentów niezbędnych do aplikacji i przesłanie wszystkiego do uczelni. Uczniowie mogą sami wybierać spośród dziesiątek zweryfikowanych mentorów i kontaktować się z nimi przez wiadomości, videochat i konsultacje bezpośrednio na platformie EduCat.

Jako pierwsi zaproponowaliśmy rozwiązanie o takim stopniu zaawansowania. Na rynku działa już co prawda wiele agencji, które wspierają młodzież w aplikacji na studia za granicę, jednak często ich model biznesowy opiera się na partnerstwach z uczelniami. Oznacza to, że agencja otrzymuje pieniądze od uczelni, na którą dostanie się uczeń. Dodatkowo takie agencje nie proponują tak innowacyjnych jak nasze rozwiązań, które oszczędzają czas wszystkich: nasz, mentorów i aplikantów. Dlatego szybko zainteresowali się nami inwestorzy, którzy chcą wspierać nas w rozwoju na skalę globalną. W 2021 pozyskaliśmy milion złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a już wkrótce będziemy mogli ogłosić kolejną rundę inwestycyjną, tym razem od funduszu venture capital i prywatnych aniołów biznesu.

Co dalej? Poza wchodzeniem na zagraniczne rynki, chcemy rozszerzać zasięg szkół, które obejmujemy autorskim programem Perfectly Schools. Poza globalnymi ambicjami w EduCat mamy misję społeczną. Dowolna szkoła w Polsce może zgłosić się do nas, by nasi przedstawiciele nieodpłatnie przeprowadzili w niej warsztaty o studiowaniu za granicą i stworzyli dla uczniów społeczność online, gdzie na co dzień będą mogli zadawać mogą ekspertom dowolne pytania na temat studiów za granicą. Program powstał na bazie naszych obserwacji, z których wynika, że zainteresowanie uczniów wyjazdem z Polski na studia stale rośnie. Z drugiej strony szkolni doradcy nie mają wystarczających kompetencji, by zaspokoić ciekawość swoich uczniów. Z EduCat wspieramy więc szkoły w całej Polsce w dostarczeniu uczniom i doradcom takich kompetencji. By dołączyć do programu, wystarczy skontaktować się z nami mailowo lub za pośrednictwem social mediów. Wszystkie adresy znajdziecie na naszej stronie internetowej: http://educat.study/