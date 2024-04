Napęd elektryczny niejako z założenia zapewnia najwyższą płynności działania. A to sprawia, że ma potencjał by sprawdzić się w najbardziej luksusowych samochodach nastawionych na najwyższy komfort pasażerów. Taki też był wniosek inżynierów, których celem było zbudowanie ekskluzywnego i elektrycznego SUV-a: Mercedes-Maybach EQS 680 SUV. Auto, co oczywiste, bazuje na EQS SUV Mercedesa, ale zastosowano w nim liczne i rozległe modyfikacje, które podnoszą komfort podróżowania na prawdziwie luksusowy poziom.





Elektryczny Mercedes-Maybach EQS 680 SUV

Jeszcze zanim wejdziemy do środka Maybacha EQS SUV, zostaniemy przywitani elektrycznie otwieranymi drzwiami: automatycznie gdy się zbliżymy lub z kluczyka lub z ekranu, także tylnego. „Miękkie” domykanie to już oczywistość, szczególnie w tym segmencie. Dziwić tylko może, że pasażer nie może w prosty sposób – przyciskiem – otworzyć elektrycznie drzwi – z drugiej jednak strony, VIP chyba i tak nie trudzi się takimi rzeczami :)





Po wejściu do wnętrza zwraca uwagę skórzane wykończenie, miejscami z akcentami z drewna. Mercedes-Maybach EQS 680 SUV jest obszyty skóra praktycznie wszędzie tam gdzie tylko było to możliwe i uzasadnione, nawet w dolnych partiach drzwi, nawet wybrane partie przestrzeni bagażowej. Zaznaczać raczej nie trzeba, że jest to wysokiej próby obicie skórzane, bardzo miłe w dotyku. Klient może zdecydować się na skórę Nappa.





Mercedes-Maybach EQS SUV jest samochodem 4-osobowym, co w segmencie luksusowym jest oczywistością. Z tyłu zamiast kanapy mamy dwa niezależne i w pełni regulowane fotele włącznie z możliwością odsunięcia przedniego prawego fotela, tak by znalazło się miejsce na rozkładany podnóżek dla VIP-a siedzącego z tyłu. To właśnie tam, można uzyskać pozycję niemalże leżącą. Sterowanie wszystkim? Oczywiście elektryczne i elektroniczne: wieloma funkcjami steruje się z poziomu tabletu zainstalowanego w podłokietniku centralnym. Funkcje masażu? To oczywistość, ale czy oczywistością jest masaż łydek i ogrzewanie ramion i karku?

Producent zapewnia, że Mercedes-Maybach EQS SUV wyposażony został w dodatkową izolację od hałasów zewnętrznych. Nie chodzi tylko o maty wygłuszające i jeszcze grubsze szyby, ale także o skuteczny system aktywnej redukcji szumów z falami dźwiękowymi w przeciwfazie. Tego ostatniego niestety nie mogliśmy sprawdzić na miejscu podczas prezentacji, ale rzeczywiście po zamknięciu wszystkich drzwi, rumor rozmawiających osób na zewnątrz wyraźnie cichł.





Podróż ma być też umilona przez system nagłośnienia Burmester 4D, składający się z aż 31 głośników, a także z technologią Dolby Atmos. Wrażeń dźwiękowych nie mieliśmy niestety okazji sprawdzić na miejscu.





Ekskluzywność Maybacha EQS SUV widać oczywiście z zewnątrz. Charakterystyczna stylistyka i akcenty (np. chromowana osłona chłodnicy) wyróżniają go zdecydowanie na tle „normalnego” Mercedesa EQS SUV. W oczy najbardziej rzuca się oczywiście dwukolorowe malowanie z ręcznie nanoszoną linią rozdzielającą oba odcienie.





Ekskluzywność i wyjątkowość tego samochodu można podnieść przez program personalizacji MANUFAKTUR. W jego ramach klient decyduje nie tylko o kolorze lakieru czy wnętrza samochodu, ale też zastosowanych materiałach wykończeniowych (także przygotowywanych ręcznie) z bardzo szerokiej palety możliwości.

Wyróżnikiem wszystkich samochodów Mercedes-Maybach jest oczywiście zawieszenie pneumatyczne ze skrętną tylną osią, a dokładniej rzecz biorąc specjalny tryb „Maybach”, w którym poziom komfortu jest jeszcze wyższy. Posiłkuje się on m.in. kamerą przednią, która mapuje drogę przed samochodem i przygotowuje podwozie na przejazd przez nierówność, do której się zbliżamy. Testowałem to w limuzynie Maybach Klasa S i naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie jak np. podwyższony wewnętrzny fragment ronda „zniknął” pod kołami Maybacha.





Napęd elektryczny i parametry

Czas na te bardziej przyziemnie kwestie: Mercedes-Maybach EQS 680 SUV napędzany jest przez dwa silniki elektryczne (po jednym dla każdej osi) o systemowej mocy 658 KM i momencie obrotowym 950 Nm. Przyspieszenie 0-100 km/h wynosić ma 4,4 s, a prędkość maksymalna została ograniczona do 210 km/h. Pojemność akumulatora wynosi 118 kWh, co ma zapewnić zasięg w cyklu WLTP do 607 km. Szybkie ładowanie prądem stałym (DC) możliwe jest z mocą nawet 200 kW i uzupełnienie od 20 do 80% ma trwać około 30 minut.

Cena: Mercedes-Maybach EQS 680 SUV został wyceniony na ~980 tys. zł, przy czym jest to oczywiście punkt wyjścia, bo każdy klient zamawia oczekiwaną przez niego konfigurację, która zwykle kosztuje zauważalnie więcej.