Oto wyścigowa Skoda. Hołd dla klasyka sprzed 67 lat

Škoda wjeżdża do świata wirtualnych wyścigów. Do Gran Turismo 7 zmierza nowe auto, inspirowane klasykiem z lat 50.

Dziś Škoda kojarzy się z bezpiecznymi autami rodzinnymi i pierwszym wyborem floty taksówkarskiej, ale samochody czeskiej marki dawniej potrafiły pokazać sportowy pazur i to nie byle gdzie, bo na torach słynnego wyścigu La Mans. W 1957 roku kierowany przez Olivera Stefani zespół projektowy stworzył model 1100 OHC Spider i to właśnie to auto stało się inspiracją do stworzenia wirtualnego pojazdu, który trafi teraz do Gran Tursimo 7.

W hołdzie klasycznemu modelowi

Co w ogóle Škoda robi w jednym z najlepszych symulatorów wyścigów na rynku? Cóż, czeski producent chce zademonstrować zaangażowanie w innowacje i otworzyć się na nowe grupy docelowe, a gracze Gran Turismo to grupa niemała, licząca tysiące fanów na całym świecie. Obecność Škody w grze studia Polyphony Digital to też swego rodzaju hołd dla kultowego 1100 OHC Spider, który po latach powraca do życia – tym razem jednak w formie wirtualnej i w nieco odświeżonym wydaniu.

„Historia Škoda Motorsport liczy sobie ponad 120 lat i obfituje w niezliczone sukcesy. Właśnie zrobiliśmy kolejny krok. Dołączyliśmy do świata e-wyścigów, wprowadzając nowy, oszałamiający, wirtualny samochód koncepcyjny do najbardziej udanej gry wyścigowej na świecie, Gran Turismo. Škoda Vision Gran Turismo łączy nasze bogate dziedzictwo z elektryczną przyszłością i nowym językiem projektowania Modern Solid” – Klaus Zellmer, dyrektor generalny Škoda Auto

Minimalistyczny design i wyczynowe wnętrze

Škoda Vision Gran Turismo to w pełni elektryczny demon prędkości, wyposażony w dwa silniki o łącznej mocy 800 kW, z momentem obrotowym 1020 Nm i napędem na cztery koła. Auto cechuje się wydłużonym nadwoziem i ostro zarysowanymi liniami, nadającymi futurystyczny charakter. Škoda zaprojektowała dzielony spojler dynamicznie dostosowujący się do jazdy, by zapewnić odpowiednią aerodynamikę.

Gracze mogą wybierać pomiędzy dwoma lakierowymi wykończeniami – pierwszy nawiązuje do legendarnej Škody 130 RS, a drugi to matowa skórka Explorer Green symbolizująca samochód koncepcyjny Škoda Vision 7S.

Od środka ponownie obserwować możemy połączenie minimalizmu z futurystycznym designem. Kierowca siedzi pośrodku cyfrowego kokpitu, jak w samochodzie wyścigowym z otwartym dachem, a w dłoniach trzyma kierownicę z włókna węglowego spłaszczoną zarówno u góry, jak i u dołu – została zaprojektowana we współpracy z doświadczonymi graczami Gran Turismo. Škoda postarała się, by jak najlepiej odwzorowywała profesjonalne kierownice do gier, umieszczając w niej interfejs HMI i trzy konfigurowalne przyciski, ułatwiające sterowanie.

Škoda Vision Gran Turismo to auto wyścigowe, więc może pochwalić się nietuzinkowymi osiągami. Na pokładzie znalazło się miejsce dla silników synchronicznych (bezszczotkowych) z magnesami trwałymi, rozmieszczonymi jako bliźniacze jednostki, po jednej na przedniej i tylnej osi. Każdy silnik zapewnia moc 200 kW i 25 000 obr./min, co daje systemową moc wyjściową wynoszącą 800 kW. Auto ma być łatwe w prowadzeniu i kontrolowaniu nawet przy dużych prędkościach.

„Zaprojektowany z myślą o wydajności i wyjątkowej dynamice jazdy model waży zaledwie 1300 kg. Wymiary auta to: około 4,41 m długości, szerokość prawie 1,95 m i wysokość zaledwie 94,9 cm. Imponujący napęd zapewniają łącznie cztery silniki elektryczne zasilane akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 87 kWh" – Škoda

Warto zaznaczyć, że Škoda Vision Gran Turismo pojawi się tylko w Gran Turismo 7 na konsolach Playstation 4 i Playstation 5 – auto zostało opracowane wyłącznie na tę platformy.

Źródło: Škoda