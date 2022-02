Mi Smart Projector 2

Urządzenie kosztuje 2699 złotych.

Nowa wersja miniprojektora Xiaomi przynosi kilka usprawnień, takich jak cichsza praca i większa ilość wbudowanej pamięci. Projektor jest samodzielnym odtwarzaczem mediów – umożliwia oglądanie filmów i seriali z serwisów streamingowych, treści z internetu, z wewnętrznej pamięci 16 GB lub podłączonego dysku USB.

W porównaniu do poprzedniego modelu Mi Smart Projector 2 umożliwia korygowanie geometrii obrazu w dowolnym planie – poprzednio korekcja dotyczyła tylko poziomu. Projektor łączy się z innymi urządzeniami za pomocą Bluetooth 5.0, więc nie ma problemu z opóźnieniem dźwięku.

Mi Smart Projector 2 wyświetla obraz z rozdzielczością Full HD, zwiększonym zakresem kolorów HDR 10 i jasnością 500 ANSI lumenów. Źródłem światła jest lampa LED, za generowanie obrazu odpowiada moduł DLP z mikrolusterkami MDM. Głośniki o mocy 5 W symulują dźwięk przestrzenny Dolby/DTS.

Urządzeniem steruje system operacyjny Android TV 9. Wśród preinstalowanych aplikacji znajdziemy Netflix, możemy zainstalować samodzielnie aplikacje od wszystkich dostawców VOD.

Mi Smart Projector 2 wyświetla obraz o przekątnej 60 do 120 cali w rozdzielczości Full HD (1920x1080p).

Portable Electric Air Compressor 1S

Urządzenie kosztuje 229 złotych.

Nowa wersja inteligentnego kompresora Xiaomi potrafi precyzyjniej mierzyć ciśnienie i dopompowywać do wybranego poziomu. Pompowanie ułatwia pięć różnych trybów dla różnych sytuacji i rodzajów zaworów. Maksymalne ciśnienie to 150 PSI.

Pompka zapamiętuje ustawienia i profile (jest tryb manualny, rowerowy, motocyklowy, samochodowy i tryb dla piłek). Urządzenie ładuje się za pomocą standardowego złącza USB-C.

TV Stick 4K

Urządzenia kosztuje 349 złotych.

Xiaomi TV Stick 4K może przesyłać na TV wideo o rozdzielczości 4K (3840 x 2160) z dźwiękiem Dolby Atmos. Android TV 11 to system zapewniający dostęp do aplikacji praktycznie wszystkich dostawców treści – od Netfliksa do Spotify czy YouTube. Urządzenie jest również zgodne z Asystentem Google, czyli możemy zarządzać nim za pomocą poleceń głosowych.