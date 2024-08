Reddit jest obecnym jednym z najpopularniejszych forów internetowych na świecie. Platforma, choć ma swoje za uszami, jest prawdziwą kopalnią informacji na (dosłownie) każdy temat.

Od wielu miesięcy na jej temat robi się coraz głośniej — i to z różnych powodów. Jednym z nich bez wątpienia jest współpraca z Google i sprzedawanie tamtejszej bazy wiedzy jako podkładki do nauki nowych sztuczek przez Gemini. Sporo kontrowersji wzbudziło też wyłączenie jej z wyników wyszukiwania innych wyszukiwarek niż Google. Ale najwyraźniej stały dopływ gotówki to coś, co bardzo się włodarzom platformy spodobało. A przemowa dyrektora generalnego firmy, Steve'a Huffmana, nie pozostawia złudzeń: zmian będzie więcej.

Źródło: Depositphotos

Wyszukiwanie wspierane przez sztuczną inteligencję zmierza do Reddita

Jednym z tematów który poruszono podczas spotkania są zupełnie przeprojektowane strony wyszukiwania. Te miałyby bardziej starannie wnikać w treści wyszukiwane w obrębie serwisu. Wyniki wyszukiwania miałyby serwować podsumowanie i rekomendację treści, które mogą okazać się najbardziej przydatne użytkownikom. I z jednej strony brzmi to dość... groźnie. Z drugiej jednak warto mieć na uwadze, jak obecnie wygląda przeczesywanie bazy serwisu, która jest przeogromna i nierzadko odnalezienie się w tym chaosie okazuje się prawdziwym wyzwaniem.

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze kiedy nowe opcje miałyby trafić do użytkowników. Wiadomo jednak, że platforma miałaby korzystać w tym celu zarówno z autorskich, jak i zewnętrznych, modeli.

Reddit z forami, za dostęp do których trzeba będzie zapłacić

Skoro mowa o spotkaniu z inwestorami, to nie mogło zabraknąć także kwestii nowych pomysłów nie tylko na przyciąganie użytkowników, ale także dalsze sposoby monetyzacji. Huffman wspomniał o tym, że wyszukiwanie w przyszłości może okazać się ważnym reklamowym źródłem dochodów. Ale napomknął jeszcze o czymś, co wzburzyło internet.

Zasugerował on bowiem, że włodarze platformy mają eksperymentować z płatnymi subredditami. Od razu uspokajam: wszystkie z dotychczasowych form mają pozostać darmowe, bez zmian. Platforma jednak ma testować i eksperymentować z zupełnie nową formą forów. O czym dokładnie mowa?

Źródło: Depositphotos

Przede wszystkim o subredditach z zawartością na wyłączność. Dodatkowymi treściami, których nie ma nigdzie indziej. Biorąc pod uwagę rozmach serwisu i to, jak we współczesnym internecie monetyzowane sa treści — taki specjalny Reddit z unikalnymi materiałami, dostępem do informacji itd. nie wydaje się niczym szczególnym. Przecież na podobnej zasadzie działają już teraz Discordy.

Myślę, że istniejąca, darmowa, altruistyczna wersja Reddita będzie nadal istnieć, rozwijać się i rosnąć tak, jak do tej pory. Ale teraz odblokujemy drzwi dla nowych przypadków użycia, nowych rodzajów subredditów, które można budować, które mogą mieć ekskluzywną zawartość lub obszary prywatne, rzeczy tego rodzaju

Co więcej na Reddit? Więcej... współprac i sztucznej inteligencji?

Reddit nie ustaje także w rozwoju biznesu związanego z udostępnianiem wiedzy użytkowników największym współczesnego świata — w tym wspomnianemu Google czy OpenAI. Nakładane przez firmę bariery i blokady jednoznacznie pokazują kierunek, w którym zmierza platforma — i raczej nikt nie będzie specjalnie zaskoczony informacjami, gdyby takowych pojawiło się więcej. Platforma też otwiera drzwi dla rozwoju własnych algorytmów i zaprasza do współpracy innych, by stać się jeszcze potężniejszą. Jednoznacznie Huffman sporo mówił o tym, że chciałby przy tym zachować kontrolę: wiedzieć gdzie trafiają dane użytkowników i wiedzieć jak są wykorzystywane. I choć brzmi to górnolotnie, to z mojej perspektywy zabrakło wzmianki o tym, że chce by za nie zapłacono. No poza tym że sami chcą zarobić — niebawem mieliby pozwolić także zarobić użytkownikom.