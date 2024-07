OpenAI tworzy własną wyszukiwarkę

Źródło: Depositphotos

OpenAI specjalizuje się w rozwijaniu sztucznej inteligencji. Jednym z jej najpopularniejszych projektów jest oczywiście ChatGPT. Marka od momentu pojawienia się na rynku dość szybko zyskała sympatię użytkowników. Wciąż pracuje ona nad nowymi rozwiązaniami, które pomogą internautom w codziennych czynnościach.

Kilka miesięcy temu po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć o tym, że OpenAI pracuje nad nowym projektem. Wówczas wiedzieliśmy jedynie tyle, iż chodzi o wyszukiwarkę internetową, która wykorzystywałaby część kodu Microsoft Bing, pisaliśmy już o tym w maju. Mówimy tu o czasie, kiedy twórcy w żaden sposób nie potwierdzili, ani nie zdementowali plotek dotyczących przedsięwzięcia. Teraz nieco się w tej sprawie zmieniło.

Autorzy oficjalnie potwierdzili, że prototyp nowej wyszukiwarki SearchGPT powędrował do wybranych klientów oraz partnerów. Narzędzie to wykorzystuje modele językowej AI do przeszukiwania internetu i prezentowania najlepszych wyników wraz z linkami do źródeł. Warto tutaj podkreślić, że docelowo narzędzie ma być zintegrowane z ChatGPT, a nie w formie osobnej aplikacji.

OpenAI może namieszać? Tak, ale pod jednym warunkiem

Większość z nas raczej zdaje sobie sprawę, że od dłuższego czasu ChatGPT zmaga się z problemem w kwestii czerpania informacji ze świeżych źródłem. W większości wypadków są przestarzałe lub nie mają za wiele wspólnego z rzeczywistością. Autorzy musieli podjąć działania w tej sprawie.

Z tego względu OpenAI planuje współpracować ze sprawdzonymi wydawcami, którzy będą mogli kontrolować, jak ich treści są wykorzystywane. Przez najbliższy czas marka będzie zbierała informacje zwrotne od swoich “testerów”, a następnie wdroży odpowiednie poprawki.

Jak twierdzą twórcy, odnalezienie odpowiedzi w internecie często bywa czasochłonne i wymaga wielu prób. Wierzą, że modele sztucznej inteligencji, które przeszukują sieć w czasie rzeczywistym, ułatwią ten proces i znacząco go przyspieszą.