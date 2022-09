Nowy portal z ogłoszeniami – kolejny? Tak, ale inny niż pozostałe

Autorem tekstu jest Dawid Antosik. Materiał powstał w ramach naszej inicjatywy Opowiedz nam o swoim biznesie.

Serwis wystartował już jakiś czas temu, ale w wersji nazwijmy to roboczej, tak zwanej MVP. Ta wersja miała minimalną liczbę funkcji, z której mogli zacząć korzystać pierwsi użytkownicy. Taka wersja służy uzyskaniu od nich informacji, które pomogą w rozwoju serwisu. Choć tworząc projekt miałem nadzieję na pozyskiwanie użytkowników, to mnie samego zaskoczył tak duży odzew. W pierwszych trzech tygodniach zarejestrowało się 940 użytkowników, pojawiło się już 400 ogłoszeń, oraz 350 rekomendacji dla tych usługodawców. Oczywiście nie obyło się bez ciężkiej pracy, czyli poszukiwania i docierania do potencjalnych ogłoszeniodawców z informacją o nowym portalu.

Wersja MVP pozwoliła nam opracować dalsze rozwiązania dla Recome. Przez pewien czas serwis był nieczynny. Było to niezbędne, ponieważ trwały prace nad formą, funkcjami, treściami i wyglądem. Pod koniec lipca Recome ruszyło w nowej, docelowej wersji. Oprócz dopracowania kategorii i innych rzeczy, dołożyliśmy możliwości dodawania zleceń.

Oczywiście powstanie i rozwój takiego biznesu wymagały szukania i zdobycia potrzebnych na to środków, agencji i ludzi do współpracy w tworzeniu Recome. Ostatecznie wszystko zakończyło się pomyślnie.

Czym jest nowy serwis z ogłoszeniami, czyli jak powstał biznes z przypadku

Przed powstaniem Recome pracowałem dla innych. Zawsze jednak chciałem mieć coś swojego i być bardziej niezależnym. Szukałem pomysłu, można powiedzieć bardziej na siebie, niż na biznes. A że moją pasją jest nauka języków obcych i trochę ich już znam, chciałem poznać kolejny. Szukając po portalach korepetytora języka hiszpańskiego, znajdowałem sporo ogłoszeń. Oczywiście nie mogłem zdecydować, kogo wybrać. Zadawałem sobie pytanie – skąd mam wiedzieć, że jest to osoba dobra i nie stracę pieniędzy? Pytałem więc na grupach i znajomych w mediach społecznościowych czy mogą mi kogoś polecić, czyli zarekomendować.

To był właśnie moment, kiedy zrodził się pomysł na stworzenie portalu z ogłoszeniami, ale trochę innego niż pozostałe. Myślałem, że jeśli ja miałem problem ze znalezieniem dobrego usługodawcy, to mają go tysiące innych osób. Dlatego Recome, jak zresztą nazwa wskazuje, opiera się na rekomendacjach realnych użytkowników. Im ogłoszeniodawca ma ich więcej, tym lepiej świadczy to o jakości jego usług.

Dlaczego przyda się kolejny portal z ogłoszeniami

Portali z ogłoszeniami oraz takich miejsc w sieci i mediach społecznościowych jest sporo. Bardzo wielu osobom ciężko jest pomimo to znaleźć zlecenia. Na rynku jest ogromna konkurencja, więc przyda się każde kolejne miejsce, gdzie można ogłosić swoje usługi i szukać klientów. Zwiększa to wprost szansę na znalezienie klientów.

Na portalu z ogłoszeniami Recome każdy może wystawiać zlecenia i ogłoszenia za darmo. Niezależnie od tego czy jest przedsiębiorcą lub prowadzi działalność, czy jest osobą prywatną. Czy szuka klienta na tworzenie stron internetowych, czy szuka na przykład stolarza.

Recome to dodatkowa szansa w sieci na znalezienie klientów na swoje usługi, bądź ogłoszenie chęci zlecenia usługi. To okazja dla freelancerów, ale też dla firm na zwiększenie swojego zasięgu w sieci. W dzisiejszych czasach i dobie internetu, każde kolejne takie miejsce się przyda.

System rekomendacji – co to jest i po co

Nie małe znaczenie ma tu właśnie system rekomendacji, gdzie zleceniodawcy mogą znaleźć sprawdzonych usługodawców. Dlatego mając ogłoszenie i uzyskując rekomendacje od swoich byłych oraz obecnych klientów, zwiększamy swoją wiarygodność i szanse na zdobycie zleceń.

Warto dodać, że rekomendacje to skuteczny system marketingu. Dotyczy to oczywiście usług oferowanych przez użytkowników Recome. Ludzie polecając ich, w pewien sposób reklamują te usługi. Skupiamy się oczywiście na tym, żeby rekomendacje pochodziły od realnych użytkowników i żeby wyeliminować nieprawdzie, czyli fake rekomendacje. Podczas jej składania, użytkownik oświadcza, że skorzystał z usługi tego ogłoszeniodawcy. Dodatkowo wprowadziliśmy monitoring IP, który ma wyłapywać nadużywane przycisku „Rekomenduje” przez automaty.

Dodatkową zaletą systemu rekomendacji jest fakt, że im ich więcej, tym wyżej w sieci jesteśmy pozycjonowani. Zwiększa to więc szansę naszych użytkowników na znalezienie klientów, a po to powstał ten portal.

Jakie funkcje ma portal z ogłoszeniami Recome

Przede wszystkim mamy 12 kategorii, w których można wystawiać ogłoszenia i zlecenia w 170 podkategoriach. Funkcji na Recome jest dużo, ale szczególnie z jednej jesteśmy dumni. Jest to nasz system powiadomień, który jak wszystkie ma służyć naszym użytkownikom. Działa on tak, że jeżeli na przykład malarz z Łodzi ma ogłoszenie na Recome, a w tej samej kategorii ktoś wystawi zlecenie, że szuka malarza w Łodzi, to nasz system wyśle automatycznie temu malarzowi powiadomienie o zleceniu. Dzięki temu nasz ogłoszeniodawca ma szansę od razu napisać do zleceniodawcy i złożyć ofertę. Może szybciej zdobyć klienta, a ten znaleźć wykonawcę. System powiadomień działa w każdej kategorii, w której mamy ogłoszenie. Jeśli ktoś ma kilka ogłoszeń w różnych kategoriach, również będzie otrzymywał powiadomienia o nowych zleceniach.

Liczę na to, że portal z ogłoszeniami Recome.pl będzie prężnie się rozwijał i służył naszym użytkownikom. Choć powstał trochę z przypadku, już teraz ma ich sporo. Mam nadzieję że wkrótce dołączą do nich kolejni.