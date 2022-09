Nadchodzi kryzys – ratunkiem dla przedsiębiorców może okazać się MasterMatch.online

Autorką tekstu jest Joanna Mosur, tekst powstał w ramach naszej inicjatywy Opowiedz nam o swoim biznesie.

Jednym z naturalnych praw świata biznesu jest to, że ludzie prowadzą interesy z tymi, których znają, lubią i którym ufają. MasterMatch.online® skraca dystans i buduje zaufanie pomiędzy osobami ekosystemu biznesu.

W czerwcu 2022 roku na rynek trafiła beta wersji aplikacji, która w miesiąc gromadziła na platformie 0.5 tysiąca Masterów Biznesu – dyrektorów, kadrę zarządzającą, właścicieli biznesów o obrotach powyżej 5 mln rocznie oraz usługodawców profesjonalnych usług dla biznesu.

75% zapytań o wyzwanie biznesowe zostało z sukcesem dopasowane do odpowiedniej osoby – Mastera Biznesu.

Platforma pozyskała licznych parterów biznesowych np. Stowarzyszenie Firm Rodzinnych, w tym szkoły oraz kluby biznesowe, które promują na niej swoje wydarzenia skierowane do przedsiębiorców oraz spotkania networkingowe w każdym miejscu na świecie.

Aplikacja ma zastrzeżony znak handlowy na terenie Unii Europejskiej i skaluje się globalnie – już 15% użytkowników to Masterzy Biznesu z Europy Zachodniej, Ameryki Północnej oraz Azji.

Firma pozyskuje kapitał z reklam luksusowych marek, które kierują swoje produkty i usługi dla przedsiębiorców na uprzywilejowanych warunkach.

MasterMatch powstał by zaadresować co to się dzieje na rynku po pandemii. Dla wielu sytuacja na rynku praca stała się niepewna, 69% badanych przez Infuture Institute przyznaje się, że utraciło poczucie bezpieczeństwa, odczuwa strach o prace i finanse. 51% badanych osób czuje osamotnienie i ograniczenie relacji. Równocześnie małym i średnim przedsiębiorcom coraz trudniej jest prowadzić biznes, z uwagi na niestabilność ekonomiczną i legislacyjną. Brakuje wsparcia oraz systemowych rozwiązań, które przeciwdziałałyby negatywnym trendom post-pandemicznym. Z drugiej strony rozwinęły się w nas nawyki coraz częstszego korzystania z dobrodziejstw technologii, która zapewnia nam wygodę działania i zaspokajania potrzeb kontaktu z innymi poprzez spotkania online. Pomimo sympatii oraz woli spotkania się z innymi, jednak tego nie robimy – jesteśmy zmęczeni, mamy do zrobienia inne rzeczy, musimy się umówić i dojechać na miejsce spotkania. Więc co wybieramy? Narzędzia cyfrowe. Nie musimy się przemieszczać, czekać na znajomych, chcemy elastyczności i wygody. Widzimy też coraz większą niechęć do social mediów, jako naszej pracy produkowania treści, która jednak ogranicza nawiązanie relacji, bo sprowadza się do paru komentarzy czy wirtualnych poleceń w postaci likes. Czujemy potrzebę kontaktu siedząc zamknięci w naszych domach i tu pojawia się przestrzeń na platformę komunikacyjną, która pozwala zawierać relacje biznesowe w nowy ustrukturyzowany sposób.

I tak powstał MasterMatch.online zaprojektowany przez Joannę Mosur a wykonany przy współpracy ze wspólnikiem Markiem Bryłą. MasterMatch umożliwia właścicielom firm i specjalistom tworzenie bezpośrednich relacji oraz połączeń przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, do wymiany wiedzy i doświadczeń między nimi. MasterMatch.online to otwarcie na digitalizację, ale równie istotny jest również czynnik ludzki i indywidualne traktowania każdego partnera w tworzącej się relacji biznesowej. „Master” – to każda osoba, która dołączy do naszej sieci, a „Match” to z angielskiego inteligentne dopasowanie do niego Partnera Biznesowego, którego szuka.

Jak wygląda zarekomendowanie sobie takich dwóch osób, do wzajemnego wsparcia biznesowego?

Cały proces rozpoczynamy od rejestracji jako ekspert – Master. Wówczas możemy ze swojego konta swobodnie wysyłać do sieci swoje zapytania biznesowe jak w poniższym przykładzie jakie aplikacja rozwiązała:

Opisz jaki jest Twój problem – użytkownik pisze: „Moim problemem jest to, że jestem głównym i jeszcze jedynym sprzedawcą w firmie.” Czego oczekujesz – użytkownik pisze: „W jaki sposób zmotywować zewnętrznych handlowców do pracy w skali?” W jaki sposób próbowałeś rozwiązać ten problem do tej pory – użytkownik pisze: „Próbowałem mieć zewnętrznych handlowców, ale oni nie są do końca zaangażowani. Rozważam zatrudnienie ich u siebie wewnętrznie.”

Algorytm wybiera z sieci drugiego Mastera, który podczas rejestracji wypełnił swój profil podając doświadczenie i posiadane umiejętności. Jest to ważne, aby każdy Master – ekspert wypełnił dokładnie swój profil, ponieważ w oparciu o słowa kluczowe algorytm zarekomenduje go jako eksperta do tego zapytania. Jeśli ta osoba ma czas i chce się zająć tym wyzwaniem to akceptuje prośbę i dopiero wówczas Masterzy są ze sobą łączeni i mogą uzgodnić dalsze szczegóły.

MasterMatch lepszy niż LinkedIn?

Po pierwsze aplikacja ma inny model biznesowy – nie ogranicza zasięgów, a więc nie zarabia na tym jak dużo Master zapłaci za reklamę. Za pakiet jest stała opłata miesięczna można ją anulować w dowolnym momencie. Jeśli utworzysz wydarzenie u nas – będzie ono widoczne dla każdego w sieci. Po drugie, nie aplikacja nie nakłada limitu wysyłania pytań, które nurtują użytkownika - masz więc możliwość nawiązania relacji z nieograniczoną liczbą osób. Po trzecie MasterMatch to nie wyszukiwarka, więc oszczędzamy czas na filtrowaniu i poszukiwaniu istotnych dla siebie osób, ponieważ wykonuje to za użytkownika matematyka i statystyka. Po czwarte – platforma skupia osoby, których celem jest wymiana wiedzy i doświadczenia, a nie jedynie posiadanie profilu w serwisie, dlatego szczególnie odnajdą się na niej osoby bogate w wiedzę i doświadczenie z obszarów takich jak: marketing online, budowanie strategii biznesowej, prawo, pozyskanie finansowania, inwestycje, budowanie i zarządzanie zespołem, leadership, usługi doradcze IT, zarządzenie procesami w firmie.

Jak bardzo MasterMatch będzie potrzebny w czasie kryzysu?

Pandemia wymusiła szybszą cyfryzacje wielu biznesów i wywołała zubożenie relacji społecznych. MasterMatch to Partner Technologiczny dla właścicieli małych i średnich biznesów, kadry zarządzającej oraz profesjonalnych usługodawców do kreacji i ekspansji ich marek. A ponieważ platforma buduje cyfrowe mosty między nimi, to jest w stanie wesprzeć ich w skalowaniu biznesu online. Łączy chłodne kalkulacje algorytmów z najnowszymi trendami marketingowymi i przenosi radosną ludzką integrację do świata on-line tworząc całkowicie nową, skuteczną jakość.

Celem jest sieć 10 000 użytkowników – Masterów, z Polski i Europy, którzy sięgają po aplikację, aby odnaleźć dla siebie kluczowego partnera biznesowego 24/7. Na ten moment twórcy szukają partnera, które rozumie obecne trendy społeczno-technologiczne, jest w stanie dotrzeć pojawiającą się okazję i wesprze ich finasowaniem w budowaniu skali.

Kiedy pojawią się niepewne czasy – a takie idą, już nikt nie będzie miał energii do obecności na social media. Właściciele biznesów zaczną zwracać uwagę na kor swojej działalności i szukać partnerstw oraz budować istotne kontakty. A wtedy sięgną po swoją książkę telefoniczną. A jeśli tam nie znajdą pomocy? Wówczas sięgną po MasterMatch.online. Platforma nie tylko buduje i utrzymuje relacje biznesowe, ale jest w stanie wesprzeć w tym innych przedsiębiorców, szczególnie w niepewnych czasach, kiedy kluczowe stają się strategiczne partnerstwa.