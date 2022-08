Jeszcze więcej firm z dofinansowaniem od Google

Google przedstawia kolejną listę startupów, które otrzymają dofinansowanie w ramach funduszu Google for Startups Ukraine Support Fund, na który przeznaczono 5 mln dolarów.

Na początku czerwca informowaliśmy was o pierwszych ukraińskich firmach, które uzyskały wsparcie finansowe od Google w ramach funduszu Google for Startups Ukraine Support Fund powołanego w marcu tego roku. Firma przekazała 5 mln dolarów do podziału między startupami, które otrzymają 100 tys. dolarów inwestycji finansowej, a także kredyty Google Cloud oraz praktyczne wsparcie produktowe i techniczne Google.

Kolejne ukraińskie startupy z dofinansowaniem od Google

Źródło: Depositphotos

Tym razem Google wybrało następujące firmy:

AcademyOcean - pomaga firmom zautomatyzować szkolenia dla pracowników, klientów i partnerów

Agrolabs - wykorzystuje dane, aby pomóc rolnikom w zwiększeniu plonów, minimalizowaniu strat i oszczędzaniu czas

Awesomic - dopasowuje zadania projektowe do profesjonalnych projektantów w ciągu 24 godzin

Cardiolyse - zdalnie monitoruje zdrowie serca przy użyciu AI, generuje spersonalizowane raporty, zapewnia wykrywanie chorób i prognozę opartą na danych

Choizy - oparta na wideo aplikacja do doradztwa zawodowego dla studentów i osób chcących zmienić ścieżkę kariery

ComeBack Mobility - wspomaga powrót do zdrowia i rehabilitację osób używających kul po urazach kończyn dolnych

EducateMe - platforma all-in-one do zdalnego nauczania w czasie rzeczywistym i budowania kursów w ciągu kilku minut

Esper Bionics - buduje urządzenia, takie jak samoucząca się proteza ręki

GIOS - bub korepetycji dla uczniów i nauczycieli matematyki

Liki24 - sprawia, że produkty farmaceutyczne są bardziej dostępne dla klientów, aptek, producentów i ubezpieczycieli

Masthead Data - cyfrowe narzędzie pomagające wyłapywać i poprawiać błędy w danych w czasie rzeczywistym

Plai - pomaga zespołom w zwiększaniu wydajności

Precoro - wzmacnia przedsiębiorstwa łącząc użytkowników, osoby zatwierdzające, kierowników zamówień i księgowość w jednej, łatwej do zarządzania przestrzeni

Promin Aerospace - demokratyzuje przestrzeń kosmiczną poprzez budowanie samo spalających się rakiet, które dostarczają ładunki na orbitę szybciej niż inni dostawcy

Twiso - hub, który sprawia, że nagrania ze spotkań są łatwo dostępne dla całego zespołu

Zeely - zwiększa przychody małych firm dzięki łatwym w użyciu narzędziom marketingowym

Google przypomina jednocześnie, że wnioski o pomoc w dofinansowaniu w ramach Google for Startups Ukraine Support Fund można składać do 20 września bieżącego roku. Po ich rozpatrzeniu udostępniona zostania ostatnia lista firm, które otrzymają pieniądze z funduszu. Wnioski można składać na stronie kampusu Google for Startups.

Obrazek wyróżniający: Kai Wenzel z Unsplash