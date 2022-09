“Mam za to płacić? To już wolę posadzić sam, pod blokiem!” - czyli czy Polakowi nie dogodzisz?

Nikt nie tworzy firm dla każdego, lub jak to mówi Paweł Tkaczyk - “Twoja firma to nie pomidorowa, nie każdy musi ją lubić”. No tak - każdy biznes ma swoich zwolenników i przeciwników - to jasne niczym słońce w sierpniowy poranek! Choć przyznamy, że nie spodziewaliśmy się, że akurat nasz pomysł na biznes może komukolwiek przeszkadzać…! Bo czy sadzenie drzew może komuś nie pasować?

Autorką tekstu jest Katarzyna Bobińska-Marecka, tekst powstał w ramach naszej inicjatywy Opowiedz nam o swoim biznesie.

Okazuje się, że może! Na szczęście mamy na karku trochę lat i doświadczenia, żeby traktować niewybredne komentarze jak paliwo napędowe do działania. Dlaczego o tym piszemy? Bo to dobre podejście! Każdy przedsiębiorca tworzący startup może w którymś momencie zwątpić w swój pomysł - albo “przyjaciele” powiedzą Ci, że to, co robisz nie ma sensu, albo internauci będą chcieli za wszelką cenę podciąć Ci skrzydła. My nie zwątpiliśmy ani w siebie, ani w nasz biznes, ani w to, że nasze działanie naprawdę ma sens. I tak, po trzech latach działalności w systemie Posadzimy.pl mamy zarejestrowane ponad 500 firm z całego świata i ponad 3000 prywatnych sadzeń. Wspólnie posadziliśmy już ponad 115 tysięcy drzew, ze znakomitymi międzynarodowymi firmami. Wśród naszych Partnerów są TVN Grupa Discovery, Oponeo, Allegro, Avon, Nokia i wiele więcej, a my dopiero się rozkręcamy!

Nowa jakość dla e-commerce.

W 2021 roku Izba Gospodarki Elektronicznej przeprowadziła pierwsze w Polsce badanie dotyczące CSR i etyki w e-biznesie. Wyniki raportu “Odpowiedzialny e-commerce” jasno pokazują – 55% konsumentów wybierając sklep internetowy bierze pod uwagę fakt, czy sprzedawca jest firmą odpowiedzialną społecznie oraz czy działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Chyba domyślacie się dlaczego w tym tekście powołujemy się właśnie na te dane, prawda? Jako Posadzimy.pl umożliwiamy e-commercom działać tak, by zachwycić swoich Klientów. Prosta integracja ze sklepem umożliwia sadzenie drzew, za każde zakupy, za zakupy powyżej danej kwoty, za zakupy odpowiednich produktów, a nawet dołożenie posadzenia drzewa jako dodatkowego produktu w swoim sklepie. Ale z naszych usług korzystać mogą nie tylko sklepy internetowe. Drzewa dla pracowników, za podpisanie zgody marketingowej, w ramach prezentów świątecznych, za nowego użytkownika Twojej usługi? Naszym celem jest umożliwienie jak największej liczbie firm sadzenie drzew w ramach swojej działalności tak, jak akurat tego potrzebują. Dlatego dla nas sky is the limit - tworzymy nowe zastosowania naszego systemu w kilka dni, po to by być jak najbardziej elastycznym i ułatwić firmom działania zgodnie ze zrównoważonym rozwojem.

Ale co ma sadzenie drzew do startupu?

Sadzenie drzew to nic innowacyjnego, to nie rocket science, prawda? Ziemia, łopata, sadzonka i mamy to. Ale czy rzeczywiście? Posadzimy.pl powstało 3 lata temu. W agencji reklamowej – pierwszej naszej firmie - zużywamy sporo papieru. Jako pełna zapału i chęci do działania ekipa, stwierdziliśmy, że dobrze byłoby zrobić coś, żeby jednak zmniejszyć swój ślad, oddać naturze to, co jej zabieramy. Chcieliśmy więc sadzić drzewa za nasze kampanie reklamowe. Okazało się to nie lada wyzwaniem, bo nie było w Polsce firm, które zajmowałyby się sadzeniem drzew w taki sposób. I tak pomału powstała nasza obecna firma. Na początku sadziliśmy drzewa tylko w ramach swojej działalności (o tym, ile popełniliśmy błędów, nawet nie będziemy wspominać ;)), okazało się jednak, że więcej firm w Polsce chce działać w duchu zrównoważonego rozwoju i też dorzucić swoją cegiełkę do wspierania polskich lasów. Stworzyliśmy więc system umożliwiający wirtualne sadzenie drzew, zbudowaliśmy specjalne wtyczki i API, które pozwalają na integrację naszego systemu z każdą stroną internetową. Za każde sadzenie na naszej stronie generuje się certyfikat. Precyzyjnie wybieramy miejsca pod sadzenie drzew, tak aby mieć pewność, że w miejscach tych, bez pomocy człowieka, natura nie poradzi sobie z odnowieniem lasu. Prace leśne wykonują wyłącznie specjaliści, w oparciu o opinie i wskazania lokalnych leśników, a całość jest zawsze potwierdzana oficjalnymi dokumentami wystawionymi przez gminy i powiaty, na terenach których przeprowadzamy akcje. W prosty sposób firmy, jeśli tylko chcą, mogą wspierać polską naturę - a ich Klienci są zachwyceni tym pomysłem.

Klienci zachwyceni pomysłem? Czyli jednak Polakowi dogodzisz?

Dogodzisz! Klienci naszych Partnerów są zachwyceni możliwością sadzenia drzew. A my niczym Remigiusz Mróz w swojej trzydziestej w tym roku książce skorzystaliśmy w tym tekście z małego plot twista. No właśnie, bo pomimo tytułu - musimy Ci wyjawić, że prawda jest jedna - Polakowi dogodzisz! Bo Polacy kochają firmy, które robią coś dobrego dla świata! Każdego dnia docierają do nas opinie utwierdzające nas w przekonaniu, że to, co robimy ma sens!

Nie ma co daleko patrzeć, niedawna akcja Traffit polegająca na sprzedaży kursu HR za 49 zł, z czego całość przekazana jest na sadzenie drzew w Posadzimy.pl, nie tylko doprowadziła do posadzenia wspólnie ponad 2 tysięcy drzew! Social media zalała fala pozytywnych komentarzy, certyfikatów i słów pełnych aprobaty dla takiego działania - 2000 wzmianek, niemalże 100 wpisów, ponad 500 Klientów przy zerowej inwestycji w działania marketingowe - brzmi nieźle, prawda? To co? Może posadzisz z nami drzewa i zachwycisz swoich Klientów? www.posadzimy.pl