Recenzja QNAP TS-432X. NAS idealny do biura

QNAP TS-432X to NAS, który nie rujnuje firmowego budżetu, a przy tym ma dużo do zaoferowania. Jest przy tym cichy i bardzo energooszczędny.

Producenci dysków sieciowych coraz chętniej odchodzą od architektury x86 na rzecz układów ARM. I trudno się im dziwić, bo alternatywa ma ogrom zalet - jest bardzo efektywna energetycznie, cechuje się zadowalającą wydajnością i wiąże z mniejszym kosztem. To pozwala na wprowadzanie na rynek NAS-ów przyzwoicie wycenianych, a jednocześnie nie ustępujących na żadnym polu swoim odpowiednikom z układami x86.

QNAP TS-432X to obok modelu TS-632X jedna z tegorocznych nowości w ofercie tajwańskiego producenta. Urządzenie zaprojektowano w taki sposób, by dobrze sprawdziło się w małych biurach, ale też domach. Jego niewątpliwą zaletą jest cena, która nie przekracza 3000 zł.





Konstrukcja i interfejsy

QNAP TS-432X to czterozatokowy serwer NAS cechujący się dość znajomą stylistyką. Analogicznie prezentował się bowiem opisywany kilka lat temu na naszych łamach model TS-464. Nie jest to oczywiście wada. Już na pierwszy rzut oka urządzenie przyciąga uwagę solidną konstrukcją i nowoczesnym designem. Obudowa wykonana jest z niezłej jakości tworzywa sztucznego w stonowanej kolorystyce. To sprawia, że serwer prezentuje się elegancko i będzie pasować do większości przestrzeni biurowych czy domowych.





Na froncie, pod plastikową osłoną znajdują się cztery łatwo dostępne kieszenie na dyski twarde, umożliwiające szybką instalację bez użycia narzędzi. Mechanizm hot-swap pozwala na wymianę dysków bez konieczności wyłączania serwera, co jest szczególnie przydatne w przypadku konieczności szybkiej wymiany uszkodzonego nośnika lub rozbudowy. TS-432X obsługuje zarówno dyski 3,5-calowe HDD, jak i 2,5-calowe SSD (tu już potrzebne będą śrubki). Daje to pewną elastyczność w doborze nośników w zależności od potrzeb – czy to dużej pojemności, czy wysokiej wydajności.

Panel przedni wyposażony jest w diody LED informujące o statusie systemu, sieci oraz dysków, co ułatwia monitorowanie pracy urządzenia. Przy prawej krawędzi znajdziemy przycisk zasilania oraz port USB 3.2 Gen 1 z funkcją szybkiego kopiowania danych za pomocą dedykowanego guziczka. Jest to całkiem przydatne w sytuacjach, gdy chcemy szybko zarchiwizować dane z zewnętrznego nośnika, takiego jak pendrive czy dysk przenośny.

Na tylnym panelu znajduje się port 10GbE SFP+, co jest rzadkością w tej klasie urządzeń. Dzięki temu serwer jest w stanie obsłużyć bardzo szybkie transfery danych w sieciach o wysokiej przepustowości. Dla firm czy profesjonalistów pracujących z dużymi plikami, takimi jak edycja wideo w wysokiej rozdzielczości czy obróbka graficzna będzie to solidny atut. Z drugiej strony wiąże się też oczywiście z wydatkami - modułu SFP oraz przewodów nie znajdziemy w zestawie.

Urządzenie wyposażono również w porty Ethernet RJ-45 2,5 Gbps. Dzięki temu, że są one dwa, można zoptymalizować przepustowość i zapewnić ciągłość działania sieci w przypadku awarii jednego z połączeń.

Na tylnym panelu znajdziemy również port USB 3.2 Gen 1, co pozwala na podłączanie zewnętrznych urządzeń, takich jak dyski twarde, drukarki czy adaptery sieciowe. Zasilacz 90W jest zewnętrzny, więc będziemy musieli znaleźć na niego dodatkową przestrzeń.





Serwer posiada również gniazdo PCIe Gen3 x4. I to kolosalny atut tego urządzenia, bo pozwala nam je rozbudować na wiele różnych sposobów. Sam QNAP oferuje wiele kart rozszerzeń, które dodają m.in. złącza M.2. na dodatkowe dyski SSD, interfejsy 10GbE, porty Thunderbolt i wiele innych.

Wydajność i kultura pracy

Serce QNAP TS-432X stanowi czterordzeniowy procesor Annapurna Labs Alpine AL-324 o taktowaniu 1,7 GHz. Jest to jednostka oparta na architekturze ARM Cortex-A57, która cechuje się niskim poborem mocy przy zachowaniu wysokiej wydajności. Procesor ten nieźle radzi sobie z wielozadaniowością, co jest kluczowe w przypadku serwerów NAS, gdzie często jednocześnie wykonywane są różne operacje, takie jak udostępnianie plików, tworzenie kopii zapasowych czy strumieniowanie multimediów.

Warto jednak zauważyć, że procesor ARM, mimo swoich zalet, nie jest tak wydajny jak jednostki x86 stosowane w wyższych modelach NAS. Oznacza to, że przy bardziej zaawansowanych zadaniach urządzenie może nie sprostać oczekiwaniom. Natomiast brak sprzętowego wsparcia dla wirtualizacji nie pozwoli nam na uruchamianie maszyn wirtualnych.

Standardowo urządzenie wyposażone jest w 4 GB pamięci RAM DDR4, z możliwością rozszerzenia do 16 GB poprzez slot SO-DIMM - niestety pojedynczy. Plusem jest jednak wsparcie dla ECC.

W praktycznych testach wydajności TS-432X osiąga przyzwoite rezultaty. Przy wykorzystaniu portu 10GbE można uzyskać prędkości na poziomie około 1000 MB/s (zapis), oczywiście przy zastosowaniu szybkich dysków SSD i odpowiedniej konfiguracji RAID. Większość osób pewnie będzie korzystała ze standardu 2,5 Gbps, co się wiąże z prędkościami rzędu 300 MB/s. W przypadku standardowych dysków HDD i połączenia 1 Gbps transfery oscylują wokół 110-120 MB/s, co jest typową wartością dla tego typu urządzeń.





Jeśli chodzi o kulturę pracy, urządzenie działa całkiem cicho i efektywnie. System chłodzenia opiera się na jednym wentylatorze o średnicy 120 mm z regulacją prędkości obrotowej w zależności od temperatury. W trybie spoczynku poziom hałasu wynosi około 22 dB, co jest wartością akceptowalną nawet w cichym otoczeniu biurowym czy domowym. Głośność podczas pracy jest mocno uzależniona od tego, jakie dyski umieścimy wewnątrz.

Zapotrzebowanie na energię jest naprawdę niskie i praktycznie nigdy nie przekracza 30W. To naprawdę świetny wynik.

System QTS

QNAP TS-432X działa pod kontrolą systemu operacyjnego QTS, który jest jednym z bardziej zaawansowanych i intuicyjnych systemów dla serwerów NAS na rynku.

Interfejs użytkownika QTS jest względnie przyjazny i przypomina tradycyjne systemy operacyjne, co ułatwia nawigację i konfigurację nawet dla mniej doświadczonych użytkowników. System oferuje możliwość personalizacji pulpitu, zarządzania widżetami oraz szybkiego dostępu do najczęściej używanych aplikacji. Nie każdemu przypadnie stylistyka QNAP-a do gustu. Trudno jednak odmówić temu rozwiązaniu intuicyjności.





Jednym z kluczowych elementów QTS jest App Center, czyli sklep z aplikacjami, w którym znajdziemy setki programów rozszerzających funkcjonalność serwera. A jakby tego było mało, mamy dedykowaną aplikację Container Station, która pozwala na instalowanie i uruchamianie kontenerów Dockera.

QTS oferuje również zaawansowane funkcje zarządzania pamięcią masową, takie jak tworzenie wolumenów i pul dyskowych z obsługą RAID. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować konfigurację do swoich potrzeb, zapewniając odpowiedni balans pomiędzy wydajnością, pojemnością a bezpieczeństwem danych.





System wspiera także migawki (snapshots), które pozwalają na szybkie przywracanie danych w przypadku ich utraty lub modyfikacji. Jest to szczególnie przydatne w środowiskach biznesowych, gdzie ciągłość dostępu do danych jest kluczowa.

Bezpieczeństwo jest kolejnym ważnym aspektem QTS (szczególnie, że wiele osób ma ciągle w pamięci wpadki firmy sprzed kilku lat). System oferuje szereg funkcji chroniących użytkownika i jego dane, takich jak dwustopniowe uwierzytelnianie, szyfrowanie AES 256-bit, zapora sieciowa, a także zaawansowane narzędzia do wykrywania i zapobiegania atakom.

Podsumowanie

QNAP TS-432X to wydajny serwer NAS, który sprosta oczekiwaniom przede wszystkim użytkowników biznesowych. Jego mocnymi stronami są solidna konstrukcja, szybkie interfejsy sieciowe (w tym jeden 10GbE), złącze PCIe oraz bogate możliwości oferowane przez system QTS. Nie można też pominąć świetnej kultury pracy i małego zapotrzebowania na energię.

Mimo pewnych ograniczeń, takich jak konieczność rozbudowy pamięci RAM czy dodatkowych akcesoriów do wykorzystania pełnego potencjału sieci 10GbE, urządzenie oferuje wysoką wartość w stosunku do ceny i może być dobrą inwestycją na lata.