Huawei MatePad Pro 12.2 w wersji PaperMatte – recenzja. Ten tablet zaskoczy wielu

Huawei MatePad Pro 12.2 w wersji PaperMatte już na dzień dobry zaskakuje i to pozytywnie. Jestem przyzwyczajony do masywnych tabletów Apple, które swoje ważą. Tu mamy do czynienia z urządzeniem zaskakującym swoimi rozmiarami i wagą. Najnowszy tablet z logo Huawei w najgrubszym punkcie ma zaledwie 5,5 mm, a jego masa (bez akcesoriów) to 508 g. A mówimy o urządzeniu do zastosowania profesjonalnego – przede wszystkim dla grafików, edytorów tekstu, czy osób pasjonujących się edycją zdjęć, czy wideo. Stacjonarnie i w biegu, bo główną cechą przemawiającą za uniwersalnością tego sprzętu jest jego matowy ekran, dzięki któremu praca w pełnym słońcu nie powinna stanowić żadnego wyzwania. A do tego wydajne podzespoły i bateria o pojemności 10100 mAh sprawiają, że Huawei MatePad Pro 12.2 sprawdzi się zarówno w domu, jak i w trasie.

Ekran to największy atut Huawei MatePad Pro 12.2 w wersji PaperMatte

Trzeba przyznać, że ekran w tym tablecie robi doskonałe wrażenie – głównie za sprawą wykorzystywanych w nim technologii. Huawei już od dłuższego czasu ma w swojej ofercie tablety z wyświetlaczem "paper like", który nazywają u siebie PaperMatte, jednak dopiero połączenie z technologią OLED sprawia, że wrażenia wynoszone są na wyższy poziom. Tym bardziej że w przypadku MatePad Pro 12.2 mamy do czynienia z ekranem Tandem OLED, który oprócz rozdzielczości 2800 x 1840 pikseli, maksymalnej jasności 2000 nitów, kontrastu 2000000:1, czy odświeżania na poziomie 144 Hz eliminuje do 99% odblasków różnych źródeł światła. Choć przyzwyczajenie się do tego typu rozwiązań wymaga nieco czasu, już po kilku godzinach komfort pracy na tym tablecie to zupełnie inne doświadczenie, niż w przypadku standardowych ekranów w sprzętach, które w teorii powinny działać bez zarzutu w świetle dziennym lub przy mocnym, sztucznym oświetleniu.

Do tego wspomniana już powłoka PaperMatte 2.0, która w połączeniu z rysikiem daje doskonałe efekty przy pracy twórczej – i nie ważne, czy chodzi o tworzenie odręcznych notatek w aplikacji Huawei Notatki, czy też przy tworzeniu grafik, edycji zdjęć, czy wideo. 10 000 poziomów wykrywania nacisku, bardzo niskie opóźnienia. Dzięki temu pisanie i rysowanie jest niezwykle precyzyjne i przyjemne. Matowy ekran sprawia, że projekty tworzone na MatePad Pro 12.2 nadbierają nowego charakteru. Docenią to wszyscy twórcy, ale i amatorzy, którzy z tworzeniem grafik dopiero się zapoznają.

Huawei MatePad Pro 12.2 – specyfikacja techniczna

Huawei MatePad Pro 12.2 PaperMatte 2.0 Kolor Złoty lub czarny Wymiary Szerokość: 182,53 mm | Wysokość: 271,25 mm | Grubość: 5,5 mm Waga Ok. 512 g (z baterią) Ekran Dotykowy Tandem OLED PaperMatte 2.0. o przekątnej 12,2", rozdzielczość 2800 × 1840, PPI 274

Stosunek powierzchni ekranu do przedniego panelu: 92%

Proporcje ekranu 3:2

Kontrast 2000 000:1, maksymalna jasność 2000 nitów, 1,07 mld (P3) kolorów, ΔE<1, odświeżanie do 144 Hz, próbkowanie dotyku do 480 Hz

Podwójny certyfikat TÜV Rheinland (filtrowanie niebieskiego światła, ograniczenie migotania obrazu) Pamięć operacyjna 12 GB Pamięć wewnętrzna 512 GB Bateria 10 100 mAh (wartość typowa) Ładowanie Maks. 100 W Łączność bezprzewodowa WiFi 6 (2,4 GHz / 5 GHz) Porty USB-C 3.1 Klawiatura HUAWEI Glide z wielofunkcyjnym touchpadem i obsługą skrótów Rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji – 10 tys. poziomów nacisku, zminimalizowane opóźnienie dzięki łączności NearLink Czujniki Czytnik linii papilarnych, czujnik grawitacji, czujnik oświetlenia, czujnik Halla, żyroskop, cyfrowy kompas Aparat przód / tył 8 MP (kąt widzenia: 105°) / 8 + 13 MP Audio 4 głośniki i 4 mikrofony, HUAWEI Histen 8.1 Funkcje Super Device

Super-Hub

Multi-Window

Dublowanie aplikacji

Zarządzanie plikami, inteligentne notatki, tworzenie treści

Menedżer wyświetlania (Tryb Ochrony Wzroku)

Tryb e-książki W zestawie HUAWEI MatePad Pro 12.2” PaperMatte Edition

Klawiatura HUAWEI Glide

Kabel USB-C

Podstawowy podręcznik użytkownika

HarmonyOS w nowym iPadzie Huawei. Co oferuje?

MatePad Pro 12.2 działa pod kontrolą systemu HarmonyOS w wersji 4.2, więc jest wszystko to, z czym można mieć do czynienia na innych urządzeniach Huawei. Na pokładzie znajdziecie również aplikacje, które doskonale sprawdzają się z matowym ekranem, klawiaturą i rysikiem – to wspomniane wyżej Notatki oraz GoPaint. To darmowe narzędzie stworzone z myślą o grafikach – tych profesjonalnych, jak i amatorach, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę ze sztuką tworzoną na tablecie. Aplikacja pozwala tworzyć wielowarstwowe grafiki (do 240 warstw), wykorzystywać różne techniki, narzędzia i style, takie jak: książka ilustrowana, cyfrowe szkicowanie, graffiti i wiele innych.

Jeśli jednak myślicie o korzystaniu z rozwiązań Google, możecie napotkać spore problemy. Na szczęście Huawei mocno zabiega o wsparcie systemu przez różne firmy, dlatego też sklep AppGallery powoli, ale systematycznie zapełnia się aplikacjami i grami od najważniejszych twórców oprogramowania na urządzenia mobilne. Oczywiście dla chcącego nic trudnego, i usługi Google można zainstalować, jednak osoby, które boją się, że coś zepsują w swoim urządzeniu, powinny mocno się zastanowić, czy gra jest warta świeczki – tym bardziej że po sprzęty Huawei najczęściej sięgają ci, którzy szukają alternatywy dla oferty Google, Apple i sprzętów z Androidem.

Nie wszystko takie idealne. MatePad Pro 12.2 w wersji PaperMatte ma kilka wad

Jednak Huawei MatePad Pro 12.2 w wersji PaperMatte idealnym tabletem nie jest. W szczególności, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości. Być może to kwestia mojego egzemplarza, ale odnoszę wrażenie, że jego obudowa – szczególnie "plecki" – są bardzo delikatne i lekko uginają się pod naciskiem palca. Może to być kwestia samego tworzywa, z którego są wykonane, bo przyznam szczerze, że wcześniej takiego efektu inspirowanego jedwabiem nigdy nie widziałem.

Problem mam też z etui. O ile sama klawiatura w nie wbudowana działa bardzo dobrze i przy pisaniu nie ma większych problemów (ten tekst powstał na tablecie), tak samo etui nie zawsze działa tak, jakbym chciał. Mimo kilku opcji ustawienia położenia często składało się samo, mimo że nie powinno. Etui wyposażone jest również w miejsce na rysik. I choć dostęp do niego niekiedy jest utrudniony, można go tam wygodnie ładować. Oba akcesoria, czyli klawiatura i rysik, działają w oparciu o łączność NearLink gwarantującą stabilność i niezawodność działania.

To, co mi się jeszcze nie podoba w MatePad Pro 12.2 (i ogólnie w sprzętach Huawei) to to, że producent na siłę wciska nam różnego typu aplikacje, z których na tablecie raczej korzystać nie będziemy. Co prawda nie są one zainstalowane, a pojawiają się jako ikony na ekranie głównym i rekomendacje, tak nie do końca rozumiem, dlaczego chciałbym korzystać z apek typowo smartfonowych na tablecie. Bardzo dziwny zestaw podzielony na różne katalogi: Rozrywka, Biznes, Społeczności, Styl Życia. Nie wiem, czy to kwestia testowej wersji oprogramowania, ale te aplikacje pojawiły się jako rekomendacje po pierwszym uruchomieniu i konfiguracji tabletu.

Huawei MatePad Pro – zestaw niemal doskonały

Huawei MatePad Pro w wersji 12.2 może być świetnym wyborem dla wszystkich, którzy szukają alternatywy dla iPada lub któregoś z tabletów z Androidem. Urządzenie to może być wykorzystywane zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby szukające ciekawych rozwiązań w ekosystemie, w którym już się znajdują. Huawei od lat buduje swoje portfolio produktów o wszechstronnym zastosowaniu, które komunikują się między sobą. Do tego akcesoria, których nie trzeba kupować osobno – przynajmniej na start. O ile klawiatura Huawei Glide jest częścią zestawu, tak rysik M-Pencil (3. generacji) w zestawie już się nie znajduje. Jednak nic straconego, gdyż w ramach oferty przedsprzedażowej dodawany jest jako gratis (lub za 1 zł) i uzupełnia całość, dając użytkownikowi kompletne rozwiązanie do pracy biurowej i kreatywnej. Choć tak szczerze, to nie do końca. W zestawie nie znajdziecie zasilacza – ten musicie kupić osobno lub skorzystać z tego, który już macie w domu. Wszystko to za 4199 zł. Cena może wydawać duża, ale warto zauważyć, że za nią otrzymujemy niemal cały komplet składający się z urządzenia i dwóch akcesoriów, które osobno potrafią razem kosztować ok. 1000 zł.

Huawei MatePad Pro w dwóch wersjach. Jest też coś, dla fanów klasyki

MatePad Pro w wersji 12.2 dostępny jest również w opcji standardowej z błyszczących ekranem bez technologii PaperMatte. To opcja dla tych, którzy stawiają na klasykę i tradycyjne rozwiązania. Tu wciąż znajdziemy ekran Tandem OLED FullView, jednak jego jasność szczytowa sięga 1000 nitów. Ten model, sprzedawany w konfiguracji 12 GB pamięci RAM+ 256 GB kosztuje 3799 zł i jest dostępny wyłącznie w kolorze czarnym.

Od 14 października do 10 listopada 2024 r. HUAWEI MatePad Pro 12.2 będzie można kupić w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której cenę obu wersji obniżono o 500 zł.

Huawei MatePad Pro 12.2 plusy matowy ekran OLED

odświeżanie 144 Hz

klawiatura/etui w zestawie

rozbudowane aplikacje do tworzenia grafik i notatek

pojemna bateria i świetne czasy ładowania minusy bloatware

brak zasilacza w zestawie

problematyczne etui

brak pełnego wsparcia dla usług Google – tylko czy to wada?

Zdjęcia autorskie. Sprzęt do recenzji dostarczyła firma Huawei.