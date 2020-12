Samsung Galaxy A21s

Całkiem nieźle Galaxy A21 radzi sobie natomiast z muzyką, ale akurat do tego Samsung mnie już przyzwyczaił. Chodzi przede wszystkim o słuchawki, ale i pojedynczy głośnik gra całkiem nieźle i przede wszystkim – nie brzęczy. Nie miałem też problemu z rozmowami telefonicznymi, głos moich rozmówców był wyraźny i donośny.

Smartfon działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10 oraz autorskiej nakładki systemowej OneUI w wersji 2.1. Co ciekawe, oprogramowanie sprawuje się lepiej niż aplikacje i nie napotkałem żadnych problemów. Życzyłbym sobie jednak żeby appka aparatu była nieco bardziej responsywna, bo czasem miałem wrażenie, że zaraz coś się zawiesi – a to po prostu Galaxy A21s dumał nieco za długo nad tym co dalej zrobić. Generalnie jednak jest dobrze.

Bateria i czas działania na jednym ładowaniu Galaxy A21s

8-9 godzin pracy na ekranie jest w zasięgu, choć przy baterii o pojemności 5000 mAh, niezbyt mocnych podzespołach i ekranie z niską rozdzielczością nie jest wynikiem zachwycającym. Co nie zmienia faktu, że 2 dni pracy na jednym ładowaniu jest tu standardem, który na pewno wiele osób doceni. W zestawie znajduje się 15 Watowa ładowarka i myślę, że to rozsądna decyzja w tej półce cenowej.

Czy warto kupić Galaxy A21s?

Zdaję sobie sprawę z tego, że sprzęt jest już na rynku od kilku miesięcy, ale do jego sprawdzenia zachęciły mnie reklamy, które widziałem na warszawskich ulicach. Telefon kupicie za 819 złotych i to wydaje się niezłą ceną jak za Samsunga. Sęk w tym, że nawet jak a tę półkę cenową, to nie jest wyróżniający się na tle konkurencji smartfon, nawet jeśli spojrzeć na portfolio koreańskiej firmy. Za 899 złotych można bowiem kupić Galaxy M21, który będzie lepszym wyborem na w zasadzie każdej płaszczyźnie. A takich sprzętów za podobne pieniądze jest więcej, wystarczy choćby spojrzeć na Xiaomi Redmi Note 8 Pro, czy Huawei P40 Lite (choć tu akurat pamiętajcie, że sprzęt nie ma aplikacji i usług Google). Fajnie więc, że Samsung oferuje produkty w tym segmencie cenowym, ale potrafi zrobić to lepiej, co pokazał właśnie przy Galaxy M21.

Zalety

dobre aparaty (ale tylko w dzień)

duża bateria

szybkie ładowanie 15 W

Wady