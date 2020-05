Samsung Galaxy A21s trafia do Polski – ogromna bateria, świetny ekran i niska cena. Będzie hit w abonamencie

Specyfikacja Samsung Galaxy A21s

Wymiary: 75,3 x 163,6 x 8,9mm

75,3 x 163,6 x 8,9mm Procesor: Ośmiordzeniowy Exynos 850

Ośmiordzeniowy Exynos 850 Pamięć : 3 GB RAM, 32 GB pamięć wewnętrzna, Gniazdo Micro SD (do pojemności 512 GB)

: 3 GB RAM, 32 GB pamięć wewnętrzna, Gniazdo Micro SD (do pojemności 512 GB) Wyświetlacz: 6,5-calowy HD+ Super TFTInfinity-O Display (720×1600)

6,5-calowy HD+ Super TFTInfinity-O Display (720×1600) Aparaty: [Tylny]Główny: 48 MP, F2.0Ultraszerokokątny: 8 MP, F2.2Aparat głębi: 2 MP, F2.4Macro: 2 MP, F2.4[Przedni]13 MP, F2.2

[Tylny]Główny: 48 MP, F2.0Ultraszerokokątny: 8 MP, F2.2Aparat głębi: 2 MP, F2.4Macro: 2 MP, F2.4[Przedni]13 MP, F2.2 Bateria: 5000 mAh, 15 W z możliwością szybkiego ładowania

5000 mAh, 15 W z możliwością szybkiego ładowania Uwierzytelnianie: Skaner linii papilarnych z tyłu urządzenia., funkcja rozpoznawania twarzy

Choć Samsung nie podał jeszcze oficjalnej polskiej ceny, to jednak plotkowano o 200 euro, co dawałoby mniej niż 1000 złotych i to wydaje się bardzo realną kwotą jak za taki sprzęt. Aha, telefon będzie dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, niebieskim i białym. Samsung Galaxy A21s będzie dostępny w sprzedaży od czerwca.

Kto wygra w Polsce na niższych półkach cenowych?

Ostatnio było sporo zamieszania dotyczącego króla sprzedaży smartfonów w Polsce. W zależności od przyjętej metodologii, był to albo Samsung, albo Xiaomi. W tego typu przypadkach ciężko jednoznacznie wyłonić zwycięzcę, choć bardzo logiczne wydaje się patrzenie na badania, która biorą pod uwagę faktycznie sprzedane smartfony, a nie jednostki dostarczone do sklepów. Tak czy inaczej walka trwa i Samsung raczej nie zamierza oddawać pierwszego miejsca, na którym już dawno temu się zadomowił. I nie, ten sukces na naszym rynku nie zależy wcale od sprzedaży nowych Galaxy S czy Galaxy Note, ale właśnie tańszych modeli z serii A. Tegoroczne wyniki Xiaomi też nie będą zasługą Mi 10 za 3499 zł a tym bardziej Mi 10 Pro za 4399 złotych. Solidne (nie koniecznie świetne) smartfony w dobrych cenach, a do tego fajnie wycenione w abonamentach to niemal gwarancja komercyjnego sukcesu – o ile oczywiście odpowiednio dużo włoży się w promocję. I jestem bardzo ciekawy dwóch rzeczy – ostatecznej ceny Galaxy A21s oraz tego jak mocno koreańska firma będzie promować ten model na polskim rynku. Bo jeśli faktycznie wyceni go na przykład na 899 złotych i doda do tego dużą kampanię promocyjną, to może na rodzimym rynku pozamiatać.

