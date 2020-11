Gainward Phantom GeForce RTX 3070 8 GB – pobór energii i hałas

Kwestię poboru energii już po krótce omówiliśmy, więc nie ma tutaj wielkiego zaskoczenia. W spoczynku karta bardzo mocno obniża swoje taktowanie (do 210 MHz) i widać to też na liczniku poboru mocy, który wskazuje wtedy 51W, z czego około połowa przypada właśnie na kartę graficzną. Przy maksymalnym obciążeniu (Wolfenstein: Youngblood w 4K) pobór rośnie do 403 W, co jest wartością wysoką, ale nie powalającą na kolana. GeForce RTX 3080 potrzebował w tym teście 448 W, czyli o 10% więcej. Tak jak już wspominałem, zasilacz o mocy około 600 W to takie bezpieczne minimum, które zalecałbym do tej karty.

Jeśli zaś chodzi o hałas, w normalnych warunkach karty nie słychać wcale bo chłodzona jest pasywnie. Pod obciążeniem wentylatory rozkręcają się maksymalnie do 1650 RPM w obecnych warunkach i jedyne co słychać to delikatny szum przy otwartej obudowie. Gdy ją zamkniemy i mając na uwadze dodatkowe wentylatory (AiO na procesorze oraz dwa kolejne w obudowie) trudno wyłapać hałas karty graficznej. Gainward wykonał kawał świetnej roboty.

Gainward Phantom GeForce RTX 3070 8 GB – podsumowanie

Gainward Phantom GeForce RTX 3070 8 GB to z pewnością karta, którą z czystym sumieniem mógłbym polecić każdemu. Pod warunkiem, że uda się wam ją kupić, bo okazuje się, że wcale nie jest to takie proste. Sytuacja kiedyś powinna się jednak wreszcie poprawić i jakby cena spadła do obiecywanych 2400 PLN to będzie to świetna propozycja. Owszem jest to cena porównywalna z całą konsolą Xbox Series X, ale jestem zdania, że karta tego pokroju zapewni wam nieco lepszą jakość grafiki i to nie tylko teraz, ale i przez kolejne 3-4 lata. Do tego kultura pracy tego konkretnego modelu sprawia, że nikt nie powinien narzekać.

Jeśli zaś chodzi o sam układ GeForce RTX 3070 to spełnia on oczekiwania. Co prawda w przyszłości może trochę boleć tylko 8 GB pamięci wideo, podczas gdy AMD montuje w swoich kartach Radeon RX 6800 aż 16 GB, ale na dzisiaj bym się tym specjalnie nie przejmował. Wydajnościowo RTX 3070 z powodzeniem wystarczy aby grać nawet w 4K, więc posiadacze monitorów panoramicznych o rozdzielczości 3440×1440 pikseli również powinni być więcej niż zadowoleni. Tak samo jak będziecie chcieli skorzystać z efektów ray-tracingu, owszem wydajność spada, ale mityczne 60 fps da się utrzymać niemal w każdej nowej grze. Tym bardziej, że w odwodzie jest jeszcze technologia DLSS, która pozwala uzyskać nieco większą wydajność bez wyraźnego pogorszenia jakości obrazu.

Gainward Phantom GeForce RTX 3070 8 GB

Orientacyjna cena: ~3000 PLN

+ Świetna wydajność

+ Bardzo wysoka jakość wykonania

+ Pół-pasywny i wydajny system chłodzenia

+ Wsparcie dla technologii DLSS, RT, NVIDIA Broadcast i Reflex

+ Obsługa HDMI 2.1

– Umieszczenie gniazd zasilania

– Tylko 8 GB pamięci VRAM