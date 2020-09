Palit GeForce RTX 3080 GamingPro 10 GB – pobór energii i hałas

W kwestii poboru energii jestem pozytywnie zaskoczony, w spoczynku karta bardzo mocno obniża swoje taktowanie (do 210 MHz) i widać to też na liczniku poboru mocy, który wskazuje wtedy 55W (z Core i9-9900K). Przy maksymalnym obciążeniu (Wolfenstein: Youngblood w 4K) pobór rośnie do 448W, co jest wartością wysoką, ale nie powalającą na kolona. Oczywiście gdyby pokusić się o podkręcenie procesora i karty graficznej to z pewnością byłoby to znacznie więcej, ale wydaje mi się, że zalecany zasilacz 850W może być tutaj nieco na wyrost. Jednostki o mocy w okolicach 600W powinny z powodzeniem sobie poradzić z RTX 3080.

Jestem natomiast bardzo miło zaskoczony hałasem generowanym przez kartę Palita. Chłodzenie w modelu GamingPro spisuje się znakomicie i jest praktycznie niesłyszalne niezależnie od tego, czy komputer pracuje pod obciążeniem czy nie. Karta nie przekraczała w testach temperatury 70 stopni Celsjusza nawet pomimo tego, że zegar w trybie boost sięgał nawet 1950 MHz. Trudno byłoby tutaj zmierzyć głośność chłodzenia, bo niestety nieco większe obroty miał wentylator zamontowany na chłodnicy procesora (AiO). Duże brawa dla Palita za tę konstrukcję.

Palit GeForce RTX 3080 GamingPro 10 GB – podsumowanie

Podsumowując, Palit GeForce RTX 3080 GamingPro 10 GB to karta tak sama udana jak cały układ GeForce RTX 3080. Wszystko wskazuje na to, że będzie nieco droższy niż wersja referencyjna (3499 PLN), ale w zamian za to dostaniecie praktycznie niesłyszalny system chłodzenia, który dodatkowo jest ładnie podświetlony ;-). O tym, że karta oferuje bezkompromisową wydajność nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Będzie to jeszcze lepiej widoczne jak uzupełnię powyższe zestawienie o wyniki GeForce RTX 2080 Super.

Jeśli nowe konsole do was nie przemawiają, chcecie pograć w prawdziwej rozdzielczości 4K i ponad 60 klatkach na sekundę przy najwyższych detalach, to GeForce RTX 3080 10 GB jest świetnym wyborem, który zapewni płynną rozgrywkę przez następne kilka dobrych lat, również w tytuły, które będą obsługiwać ray-tracing. A tych z pewnością będzie więcej, bo technologia ta zacznie być wkrótce wspierana również przez AMD, a deweloperzy tacy jak np. CD Projekt RED szykują nowe wersje gier z wsparciem dla tej technologii (nie tylko Cyberpunk 2077, ale również Wiedźmin 3: Dziki Gon).