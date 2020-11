Cyberpunk 2077 – wymagania sprzętowe na PC

Cyberpunk 2077 z pewnością stanie się jednym z ważniejszych benchmarków dla kart graficznych w nadchodzącym roku, ale to wcale nie oznacza, że posiadacze słabszych konfiguracji nie będą mogli w niego zagrać. CD Projekt już jakiś czas temu opublikował wstępne wymagania, a teraz rozbudował je w szczegółową tabelkę, w zależności od ustawień w jakich chcemy grać. I tak przy rozdzielczości 1920×1080 pikseli i niskich ustawieniach grafiki, zagramy nawet na kartach pokroju GeForce GTX 780 czy Radeon RX 470, co przekłada się mniej więcej na nowsze modele pokroju GTX 1050. Zmiana jakości grafiki na High wymaga już karty pokroju GTX 1060 6 GB, GTX 1660 Super lub Radeona RX 590 i przynajmniej 12 GB pamięci RAM.

Do rozdzielczości 2560×1440 pikseli i grafiki w jakości Ultra potrzebny jest już GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 5700XT, a jeśli chcecie pograć w 4K to warto zaopatrzyć się przynajmniej w RTX 2080 Super, RTX 3070 lub Radeon RX 6800/XT. Chętni na rozgrywkę z ray-tracingiem zostają ograniczeni do kart NVIDIA, w rozdzielczości 1080p rekomendowany jest GeForce RTX 2060, w 1440p trzeba mieć już RTX 3070, a w 4K z grą poradzi sobie tylko RTX 3080. Miejmy zatem nadzieję, że dostępność tych kart chociaż trochę się poprawi przed 10 grudnia, kiedy to Cyberpunk 2077 zadebiutuje.

Wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077 w rozdzielczości 1920×1080 pikseli

Ustawienia grafiki: Low

Procesor: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310

Pamięć RAM: 8 GB

Karta graficzna: GeForce GTX 780 / Radeon RX 470

Pamięć VRAM: 3 GB

Miejsce na dysku: min. 70 GB (zalecane SSD)

System: Windows 7/10 64bit

Ustawienia grafiki: High

Procesor: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

Pamięć RAM: 12 GB

Karta graficzna: GeForce GTX 1060 / GeForce GTX 1660 Super / Radeon RX 590

Pamięć VRAM: 6 GB

Miejsce na dysku: min. 70 GB (SSD)

System: Windows 10 64bit

Ustawienia grafiki: Ray-tracing medium

Procesor: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

Pamięć RAM: 16 GB

Karta graficzna: GeForce RTX 2060

Pamięć VRAM: 6 GB

Miejsce na dysku: min. 70 GB (SSD)

System: Windows 10 64bit

Wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077 w rozdzielczości 2560×1440

Ustawienia grafiki: Ultra

Procesor: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

Pamięć RAM: 12 GB

Karta graficzna: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT

Pamięć VRAM: 6 GB

Miejsce na dysku: min. 70 GB (SSD)

System: Windows 10 64bit

Ustawienia grafiki: Ray-tracing Ultra

Procesor: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600

Pamięć RAM: 16 GB

Karta graficzna: GeForce RTX 3070

Pamięć VRAM: 8 GB

Miejsce na dysku: min. 70 GB (SSD)

System: Windows 10 64bit

Wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077 w rozdzielczości 4K (4320×2160)

Ustawienia grafiki: Ultra

Procesor: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 3600

Pamięć RAM: 16 GB

Karta graficzna: GeForce RTX 2080 Super / GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6800 XT

Pamięć VRAM: 8 GB

Miejsce na dysku: min. 70 GB (SSD)

System: Windows 10 64bit

Ustawienia grafiki: Ray-tracing Ultra