Premiera Diablo IV zbliża się wielkimi krokami. Choć w czasie marcowych testów beta większość zainteresowanych graczy miała możliwość sprawdzenia, jak tym razem wygląda rozgrywka w Sanktuarium i na co można liczyć w pełnej wersji gry, studio Blizzard wciąż odkrywa kolejne karty zdradzając to, czego wcześniej mogliśmy się jedynie domyślać. W kwietniu poznajemy szczegóły jednego z ważniejszych aspektów rozgrywki, która sprawi, że gracze będą chcieli powracać do Diablo IV - personalizacji postaci. Dziś przyszła pora na inny - równie ważny, jeśli nie ważniejszy element Diablo IV. Chodzi oczywiście o rozgrywkę po zakończeniu kampanii fabularnej. Czym Blizzard chce zatrzymać graczy w Sanktuarium? Sprawdzamy!

Sezony w Diablo IV

Najważniejszym elementem rozgrywki dla graczy, którzy zakończyli przygodę w trybie fabularny, będą sezony. Sezony co kwartał będą wprowadzać nowe funkcje rozgrywki, serie zadań (z nowymi postaciami i starymi znajomymi), karnety bojowe, legendarne przedmioty, zmiany balansu klas, usprawnienia rozgrywki i wiele więcej. Sezony wprowadzą do świata Sanktuarium nowe pomysły, jednocześnie odświeżając podstawowe doświadczenie. Twórcy chcą, by były one czymś, czego gracze wyczekują i czym będą cieszyć się wspólnie z przyjaciółmi i pozostałymi członkami społeczności Diablo.

Pierwszy sezon Diablo IV zadebiutuje już w lipcu - w miesiąc po premierze gry. Blizzard liczy, że to wystarczający czas na zakończenie fabuły i rozpoczęcie dalszej przygody w Sanktuarium. Na ten moment nie mamy żadnych szczegółów z nim związanych, jednak twórcy zdradzają szczegóły na temat postępów, przepustek bojowych i tego, co sezony przyniosą graczom w postaci nagród.

Karnet bojowy w Diablo IV

Z każdym sezonem zostanie wprowadzony nowy Karnet Bojowy umożliwiający zdobywanie dodatkowych nagród. Każdy Karnet Bojowy będzie zawierał 27 darmowych poziomów oraz 63 poziomy premium. Darmowe poziomy oferują dekoracyjne elementy oraz Rozżarzony Popiół, który można zdobyć za zabijanie demonów. Rozżarzony Popiół jest zasobem umożliwiający zakup Sezonowych Błogosławieństw, zapewniających bonusy do PD, złota lub oboli, w zależności od wybranego błogosławieństwa. Gracze mogą aktywować wiele Sezonowych Błogosławieństw jednocześnie i wykorzystać dodatkowy Popiół, aby ulepszyć otrzymywane bonusy. Bonusy z Sezonowych Błogosławieństw są ważne do końca danego sezonu i wpływają na rozgrywkę, dlatego gracze muszą osiągnąć określony poziom postaci, aby zdobyć Rozżarzony Popiół niezbędny do aktywacji błogosławieństw. Popiół ten zdobywa się po prostu grając, a zakup pominięcia poziomów premium Karnetu Bojowego nie daje żadnej przewagi.

Aby zdobyć nagrody z rang premium, należy zakupić Karnet Bojowy Premium. Nie daje on żadnych wzmocnień w grze - po prostu odblokowuje rangi umożliwiające zdobycie sezonowych elementów ozdobnych oraz platynowej waluty. Platyna może być wykorzystana do zakupu nowych przedmiotów rozszerzających możliwości personalizacji postaci. Można również zachować platynę, aby zakupić kolejne Karnety Bojowe. Platyna może być nabyta wyłącznie za prawdziwe pieniądze.

W Diablo IV będą dostępne trzy różne Karnety Bojowe:

Darmowy Karnet Bojowy

Karnet Bojowy Premium - kosztuje 1000 szt. platyny (równowartość 43 zł)

Przyspieszony Karnet Bojowy - dodatkowe 20 pominięć poziomów i emotka Skrzydła Stworzyciela. Cena karnetu to 2800 szt. platyny (równowartość 113 zł)

Sklep w Diablo IV

Sklep z elementami ozdobnymi ma jedno zadanie - dać graczom duży wybór personalizacji postaci. Elementy ozdobne dostępne w sklepie nie zapewniają żadnych dodatkowych funkcjonalności. Będą one bardziej skoncentrowane na wyglądzie konkretnych klas, w przeciwieństwie do elementów ozdobnych z Karnetu Bojowego, które mają bardziej ogólny charakter. Elementy te będą sprzedawane za platynę, a zakupione przedmioty klasy będą dostępne dla wszystkich postaci tej klasy na koncie.

Diablo IV posiada funkcję zakupów międzyplatformowych. Oznacza to, ze zakupione przedmioty i platyna będą powiązane z kontami Battle.net i będą dostępne na każdej platformie, na której grają gracze. Sklep oferuje przejrzystą ofertę, a funkcja podglądu pozwala graczom dokładnie przyjrzeć się przedmiotom, które chcą kupić. Sklep wykorzystuje także inteligentne algorytmy rekomendacyjne, aby zaoferować graczom przedmioty ozdobne odpowiadające ich stylowi gry i preferencjom estetycznym.

Pamiętajcie też, że już w ten weekend odbędą się jeszcze jedne testy, w których będziecie mogli wziąć udział. Wydarzenie, nazywane Server Slam, ma być okazją do sprawdzenia wydolności serwerów przed czerwcową premierą. Więcej informacji na jego temat znajdziecie w osobnym wpisie.