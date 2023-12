Zimowe długie wieczory to doskonała okazja do nadrobienia klasyków kina. Jeśli narzekasz na nadmiar wolnego czasu, koniecznie poświęć chwilę na obejrzenie tych kilku polskich filmów. Sprawdź naszą listę i zobacz, które polskie pozycje na Netflixie są warte twojego czasu.

Polskie kino w ostatnich latach nie zawodzi. Łatwo jednak naciąć się na pozycje, które są nudne lub banalne. Z tego powodu przygotowaliśmy ranking dziesięciu najlepszych polskich filmów na Netflixie. Poznaj nasze propozycje i nadrób je w zimowe wieczory.

1. Zimna wojna

„Zimna wojna” to dramat, który każdy z nas powinien obejrzeć chociaż raz. To kolejny film Pawła Pawlikowskiego, który został doceniony przez krytyków. „Zimna wojna” nagrodzona Złotą Palmą śledzi losy dwóch kochanków, którzy na przestrzeni lat są łączeni i rozdzielani przez los. To film, który jest wizualną ucztą dla oczu – poprowadzony w czerni i bieli obraz zachwyca minimalizmem i troską o detale. Widzów może zachwycić również muzyka, która pełni w filmie dużą rolę.

2. Pokłosie

„Pokłosie” to film ważny, który do dzisiaj porusza i zwraca uwagę widzów na istotne tematy. Opowiada historię Franciszka, który po latach na emigracji wraca do Polski przez wiadomość, że jego młodszy brat popadł w konflikt z lokalną społecznością. Okazuje się, że jego przyczyną jest odkrycie tajemnicy sprzed lat. Bracia próbują razem dojść do prawdy, co jeszcze bardziej zaognia już istniejący konflikt. Czy braciom uda się odkryć tajemnicę?

3. Johnny

„Johnny” to kolejny film ostatnich lat, w którym widza zachwyca gra aktorska Dawida Ogrodnika. Film opowiada historię opartą na faktach z perspektywy podopiecznego ks. Jana Kaczkowskiego. To wzruszający i inspirujący film, który opowiada o chłopcach z zawodówki, którzy zachęceni przez ks. Kaczkowskiego angażują się w pomoc osobom śmiertelnie chorym. Film to słodko-gorzka pozycja, która może zmienić nasz wieczór w maraton płakania. Uczy empatii i inspiruje. Koniecznie do nadrobienia, jeśli w dalszym ciągu go nie widzieliśmy.

4. Ostatnia rodzina

„Ostatnia rodzina” to wyjątkowy film biograficzny w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Opowiada o życiu rodziny Beksińskich. Akcja filmu zaczyna się, kiedy syn Tomasz Beksiński wprowadza się do mieszkania niedaleko swoich rodziców. Kiedy ojciec Zdzisław Beksiński stara się w pełni oddać sztuce, jego żona Zofia martwi się o syna.

Film pokazuje nie tylko dzieje rodziny, ale także serię dziwnych, naznaczonych fatum wydarzeń, które skłaniają widzów do refleksji. „Ostatnia rodzina” to ciekawa pozycja, którą warto obejrzeć, nawet jeśli nie jesteśmy fanami Beksińskich.

5. Pokot

Film Agnieszki Holland przypadnie do gustu fanom kryminałów. „Pokot” opowiada historię śledztwa, które odbywa się w Sudetach. Dochodzi tam do serii morderstw, których ofiarami zostają myśliwi i kłusownicy. Bezradność policja sprawia, że śledztwem zajmuje się emerytowana inżynierka. Czy uda się jej odkryć, kto albo co przyjęło za cel myśliwych?

„Pokot” jest filmem, który wprawia w zdumienie i przerażenie. Doskonale operuje kategorią grozy, groteski, baśni oraz satyry. Wciąga i z łatwością przenosi nas do innej rzeczywistości. Mimo że nie odniósł dużego sukcesu w naszym kraju, zachwycił widzów na festiwalach filmowych w Europie.

6. Sala samobójców. Hejter

„Sala samobójców. Hejter” to film Jana Komasy, który wzbudził duże zainteresowanie. Opowiada o losach Tomka, który przez plagiat zostaje wydalony z uczelni. Traci wsparcie finansowe i decyduje się na zemstę. Znajduje pracę w agencji reklamowej, gdzie za pomocą najnowszych technologii uzyskuje dostęp do tajemnic elity. Plan zwykłego hejtera z czasem zaczyna mieć coraz poważniejsze konsekwencje.

„Sala samobójców. Hejter” jest wciągającym filmem, od którego nie będziesz mógł się oderwać.

7. Fanatyk

Stworzony w 2017 roku netflixowski „Fanatyk” to pierwsza ekranizacja słynnej pasty o ojcu-fanatyku wędkarstwa. To krótkometrażowy film, który jest ciekawą i oryginalną propozycją na zimowy wieczór.

Akcja filmu zaczyna się od psychoterapii. Poznajemy życie syna, którego ojciec jest miłośnikiem wędkarstwa. Film wypełniony jest absurdalnym poczuciem humoru, które nie każdemu może przypaść do gustu. Jest to jednak propozycja warta uwagi.

8. Chce się żyć

Fani dramatu koniecznie w święta powinni nadrobić tę pozycję. „Chce się żyć” to film, który wzrusza i przynosi uśmiech. Opowiada historię Mateusza, którego lekarze od chwili narodzin skazują na życie „rośliny”. Rodzice chłopca nie godzą się z diagnozą lekarzy i walczą o syna. Wierzą, że pomimo cielesnych ograniczeń, jest on w pełni sprawny intelektualnie. Mateusz dorasta w ciepłym i szczęśliwym domu. Sytuacja drastycznie się jednak zmienia, kiedy chłopak trafia do specjalistycznego ośrodka. Czy uda mu się wygrać walkę o prawo do normalnego życia?

Film to ciekawa pozycja nie tylko pod względem fabularnym. Wspaniała obsada, w tym Dawid Ogrodnik, Arkadiusz Jakubik, Dorota Kolak sprawiają, że seans jest jeszcze przyjemniejszy.

9. Kler

„Kler” to już kultowa pozycja w polskiej kinematografii. Film Wojciecha Smarzowskiego swoją premierę miał w 2018 roku. Przez podjęcie trudnego tematu, film od samego początku wzbudzał duże kontrowersje.

Film opowiada o losach trzech księży katolickich, którzy zostali połączeni przed laty tragicznymi wydarzeniami. Pomimo wspólnej profesji, życie każdego z nich wygląda całkowicie inaczej.

10. Hiacynt

„Hiacynt” to thriller, który swoją premierę miał dwa lata temu. Opowiada historię śledztwa, które prowadzono w sprawie mordercy gejów. Głównym bohaterem jest młody milicjant Robert, grany przez Tomasza Ziętka. To właśnie on wpada na trop groźnego przestępcy i decyduje się rozwikłać sprawę. W trakcie śledztwa poznaje Arka, który staje się jego informatorem. Z biegiem czasu okazuje się, że relacja z nowo poznanym mężczyzną wpłynie nie tylko na jego pracę, ale i życie osobiste. To interesująca pozycja, która zaciekawi szczególnie fanów kryminału.