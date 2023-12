7 świątecznych filmów na Netflixie, które zwalczą niezręczną ciszę przy stole

Bożonarodzeniowy klimat budują nasi bliscy, piękne zapachy jedzenia, muzyka czy świąteczne filmy. Dodatkowo to świetne urozmaicenie czasu, gdy wszyscy są już znudzeni i zmęczeni siedzeniem przy stole. W takiej chwili warto sięgnąć po coś sprawdzonego, zamiast tracić czas na szukanie. Przedstawiamy świąteczne filmy, które znajdziesz na Netflixie.

1. “Holiday” (2006)

“Holiday” to świąteczny klasyk, którego nie może zabraknąć podczas Bożego Narodzenia. Komedia opiera się na historii dwóch nieznajomych kobiety, która nawiązują ze sobą spontaniczny kontakt przez internet. Pod impulsem postanawiają odpocząć od dotychczasowego życia i na święta zamieniają się domami.

W rolę Amandy, która przenosi się na wieś w sercu Anglii, wcieliła się Cameron Diaz. Iris, która zamieniła się na willę w Los Angeles, odegrała Kate Winslet. W filmie zobaczymy również Eli Wallach w roli Arthura czy Jude Law jako Grahama. Produkcja jest przepełnione humorem, ale nie zabraknie też wzruszeń i romantycznych chwil.

2. “To właśnie miłość” (2003)

To kolejny starszy świąteczny film, który możemy obejrzeć na Netflixie. Rozgrywa się on w okresie świąt Bożego Narodzenia w Anglii. Opowiada natomiast o losie 10 różnych osób, które straciły wiarę w miłość. Początkowo może się wydawać, że nie mają one ze sobą nic wspólnego. Z czasem jednak zaczną się ze sobą przeplatać. Czy uda im się odnaleźć spokój ducha? Musisz przekonać się sam, na pewno się nie zawiedziesz.

W filmie “To właśnie miłość” w akcji zobaczymy m.in. Alana Rickmana, Hugh Granta, Colina Firtha, Emmę Thompson czy Laurę Linney.

3. “Klaus” (2019)

Ten tytuł to hiszpańska produkcja, która przypadnie do gustu całej rodzinie. Film animowany opowiada o listonoszu, który dopiero zaczyna swoją zawodową przygodę. Jego region jest dosyć nietypowy, to niewielka wyspa, która znajduje się za kołem podbiegunowym. Niestety nie ma tam za dużo pracy, gdyż mieszkańcy są ze sobą skłóceni. Nie rozmawiają ze sobą ani nie wysyłają żadnych listów.

Film został nominowany do Oscara w kategorii “Najlepszy długometrażowy film animowany”. Z tego powodu na ekranie nie obejrzymy żadnych aktorów. Oglądając go natomiast w angielskiej wersji językowej, usłyszymy m.in. Jasona Schwartzmana, J.K. Simmonsa oraz Rashidę Jones.

4. “Rodzinne zamiany” (2023)

“Rodzinne zamiany” to świąteczny, film familijny, który miał premierę na koniec listopada 2023 roku. Małżeństwo, Jess i Bill starają się pielęgnować więzi rodzinne, jak tylko potrafią. Z czasem jednak ich dzieci zaczynają coraz bardziej dorastać i stawać się niezależne. W efekcie oddalają się od rodziców, co ich martwi. Pewnego dnia budzą się, ale... żadne z nich nie jest w swoim ciele.

Film rozbawi do łez i pozwoli zrozumieć, jak ważna jest rodzina. W rolach głównych obsadzono: Jennifer Garner (Jess), Eda Helmsa (Bill), Emmę Myers (CC) oraz Brady’iego Noona (Wyatt).

5. “Świąteczny kalendarz” (2018)

Ta komedia romantyczna opowiada o aspirującej fotografce Abby. Dziewczyna chce zrobić wielką karierę, jednak na razie musi dorabiać w świątecznym miasteczku jako elf. Któregoś dnia dziadek ofiarowuje jej w prezencie kalendarz. Ma on jednak magiczne właściwości i przepowiada przyszłość. W życiu kobiety pojawia się także dwóch mężczyzn. Decydują się na rywalizację o jej serce.

Produkcja przeniesie nas w świąteczny klimat pełen akcji, których się nie spodziewamy. Na ekranie zobaczymy aktorów takich jak: Kat Graham (Abby Sutton), Quincy Brown (Josh Barton), Laura de Carteret (Judy Sutton).

6. “Świąteczny spadek” (2017)

Główna bohaterka Ellen prowadzi beztroskie życie, które skupia się na imprezowaniu i robieniu zakupów. Ojciec dziewczyny ma na nią jednak inny plan. Chce, aby córka objęła stanowisko prezesa w jego firmie. Aby do tego doszło, musi jednak podtrzymać tradycję, która polega na osobistej wymianie listów. Ellen będzie musiała się zmierzyć z diametralną zmianą stylu życia i powrotem do korzeni.

Rolę Ellen odegrała Eliza Taylor, a jej ojca, czyli Jima zagrał Neil Crone. Obejrzymy również takie nazwiska jak m.in. Andie MacDowell, Jake Lacy, Lori Hallier.

7. “Randki od święta” (2020)

Historia, która pokazana zostaje w tym świątecznym filmie, tak naprawdę rozpoczyna się w Boże Narodzenie, ale ciągnie się przez cały rok. Główna bohaterka to Sloane ze złamanym sercem. Matka dziewczyny za wszelką cenę chce sprawić córce narzeczonego, dodatkową presję stwarza jej zaręczony brat. Co gorsze, w Wigilie brakuje dla niej miejsca przy stole. Święta dla Sloane to jeden wielki koszmar. Poznaje jednak Jacksona, z którym postanawiają udawać swoich partnerów na spotkania rodzinne.

W “Randkach od święta” zobaczymy popularną Emmę Roberts, która odegrała postać Sloane Reed. Jackson natomiast to Luke Bracey. W filmie zagrali również: Kristin Chenoweth, Frances Fisher, Andrew Bachelor.