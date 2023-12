Prawdziwe hity zmierzają do kin. Poznaliśmy daty premier!

Mimo, że Apple rozpoczęło swoją przygodę z premierami filmów od dodawania ich do oferty VOD, to upływający 2023 rok zapamiętamy pod znakiem dwóch gigantycznych debiutów w kinach. "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese oraz "Napoleon" Ridley'a Scotta trafiły na duże ekrany i dopiero po dłuższym czasie będą dostępne online do wypożyczenia czy zakupu. Zanim obejrzymy je w ramach abonamentu miną kolejne miesiące i wygląda na to, że podobną ścieżką podążą dwa kolejne hity, do których premier już możemy odliczać.

Wolfs i Project Artemis - daty premier

"Wolfs" z George'em Clooney'em i Bradem Pittem oraz "Project Artemis", w którym wystąpią Scarlett Johansson oraz Channing Tatum również będą dystrybuowane w kinach przez Sony Pictures. Firma podała daty premier, które prawdopodobnie będą obowiązywać na całym świecie, w tym w Polsce. W przypadku dwóch poprzednich dużych premier, filmy wchodząc nad Wisłę nie odnotowały poślizgu względem reszty świata, więc i tym razem powinno być podobnie.

"Project Artemis" (choć tytuł może ulec zmianie) ma według planu trafić do kin 12 lipca 2024, a premierę "Wolfs" zaplanowano na 20 września 2024 (Deadline).

Wolfs - o czym opowie film? George Clooney i Brad Pitt w obsadzie

"Wolfs" to film napisany i wyreżyserowany przez Amy Watts, w którym główne role grają George Clooney i Brad Pitt. Obydwaj grają najemników rozwiązujących cudze problemy, lecz tym razem zostali przydzieleni do tego samego zadania. W produkcji występuje także nominowana do Oscara i zdobywczyni nagrody SAG, Amy Ryan. Producentami filmu są Watts i Dianne McGunigle. George Clooney pełni funkcję producenta razem z Grantem Heslovem pod szyldem Smokehouse Pictures, natomiast Brad Pitt współprodukuje film wraz z Dede Gardner i Jeremym Kleinerem ze strony Plan B Entertainment.

Project Artemis - fabuła filmu. W obsadzie Scarlett Johansson oraz Channing Tatum

Reżyserią i produkcją filmu "Project Artemis" zajął się Greg Berlanti, który pracuje na podstawie scenariusza autorstwa Rose Gilroy. Projekt utrzymany jest w tajemnicy, jednak wiemy, że jego akcja rozgrywa się w czasach wyścigu kosmicznego lat 60. XX wieku. W obsadzie filmu znaleźli się m. in. Jim Rash, Ray Romano, Anna Garcia, Donald Elise Watkins, Noah Robbins, Colin Woodell, Nick Dillenburg, Christian Zuber i Woody Harrelson. Jak wspomnieliśmy, Scarlett Johansson, która gra jedną z głównych ról, pełni także funkcję producentki pod szyldem swojej firmy These Pictures.

