Seriali w ostatnim czasie mamy pod dostatkiem. Właściwie każdego tygodnia pojawiają się kolejne nowości i kontynuacje. Ale w gruncie rzeczy serii które zapadają w pamięć na dłużej i budzą emocję nawet po zakończeniu sezonu jest stosunkowo niewiele. "Silos", adaptacja trylogii Hugha Howey'a w wykonaniu Apple TV+, bez wątpienia jest jednym z nich. I z kilkumiesięcznym opóźnieniem aktorzy nareszcie wracają na plan.

Źródło: Apple

Po strajkach ekipa "Silos" wraca na plan

Produkcja drugiego sezonu "Silos" miała ruszyć na pełnej prędkości wraz z końcem emisji pierwszego. Hollywoodzkie strajki skutecznie jednak pokrzyżowały plany i choć zdjęcia faktycznie się rozpoczęły, to zostały przerwane. Teraz ekipa wróciła do Hertforshire, gdzie w Hoddeson Studios pracuje nad ujęciami do nowej serii. Daty ich zakończenia jednak nie znamy, ale wcielająca się w główną bohaterkę aktorka, Rebecca Ferguson, zdradziła w rozmowie z Collider, że mimo iż starają się możliwie jak najbardziej trzymać książek, to nie jest wcale wykluczone że nieco odejdą od historii którą czytelnicy mogą znać z powieści Hugha Howey'a.

"Silos" - sezon drugi. Kiedy premiera?

Na tę chwilę nikt nie mówi o oficjalnych planach związanych z premierą nowego sezonu "Silos". Można tylko gdybać, że skoro ekipa dopiero wróciła na plan, to trzeba spodziewać się kilku miesięcy zdjęć. A po nich surowy materiał czeka co najmniej kilka miesięcy postprodukcji. Spokojnie można więc założyć, że drugi sezon serialu "Silos" nie wróci do ramówki Apple TV+ wcześniej, niż w 2025 roku. Chyba że jakimś cudem uda się ten proces znacząco przyspieszyć, ale jeżeli czekacie na serial równie mocno co ja — raczej nie robiłbym sobie na to specjalnych nadziei.