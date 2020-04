Realme MUSI wprowadzić serię X do Polski!

Oczywiście gratuluję Realme zdobycia prestiżowego wyróżnienia. Wiem też, że nigdzie indziej na świecie cebula nie ma tak mocnych konotacji z narodowymi cechami, jak u nas nad Wisłą. Dlatego też bardzo, ale to bardzo bym chciał, żeby firma pokazała, że ma do siebie dystans i wraz z liniami 6 oraz C wprowadziła na nasz rynek także linię X w wariancie Master Edition. Nawet, jeżeli nie okazałyby się ona hitem sprzedażowym, to liczba marketingowych zagrywek, jakie można uskutecznić w związku z cebulowym designem modelu X w pełni uzasadniłaby taki ruch. Niestety, jak wynika z informacji przesłanych mi przez biuro prasowe Realme, producent póki co nie ma w planach, by wersje ME trafiły na nasz rynek.

Realme oferuje 10 tys. dolarów za… zrobienie najlepszej tapety

Jeżeli patrząc na smartfony Realme pomyśleliście, że sami moglibyście zaprojektować coś lepszego, to już teraz macie szansę to udowodnić. Do 22 kwietnia trwa zorganizowany przez Realme Global Wallpaper Design Contest. Za najlepiej wyglądającą tapetę firma oferuję nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów, a do wygrania są także telefony Realme 6, słuchawki i plecaki od Realme. Warto nadmienić, że w jury zasiada nie kto inny jak Naoto Fukasawa.

Na koniec mam dla was ważne pytanie. Czy gdyby Realme X ME pojawiło się w Polsce, skusilibyście się na jego cebulową wersję?