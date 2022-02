Realme pokazało trzy nowe modele ze średniej półki: 9i, 9 Pro i 9 Pro+.

Ceny nowych urządzeń wyglądają następująco:

9 Pro+ (8+256) – 1999 zł

9 Pro+ (6+128) – 1799 zł

9 Pro 5G (8+128) – 1499 zł

9 Pro 5G (6+128) – 1399 zł

9i (4+128) – 1099 zł

9i (4+64) – 999 zł

Producent przygotował jednak promocje i 23 oraz 24 lutego ceny będą nieco niższe:

9 Pro+ (8+256) – 1799 zł

9 Pro+ (6+128) – 1599 zł

9 Pro 5G (8+128) – 1399 zł

9 Pro 5G (6+128) – 1299 zł

9i (4+128) – 999 zł

9i (4+64) – 899 zł

realme 9 Pro+ zdążyliśmy już sprawdzić, jego test znajdziecie tutaj.

Bardzo ciekawie wyglądają również dwa pozostałe modele.

realme 9 Pro 5G

Telefon ma wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala, wykonany w technologii LCD i odświeżany do 120 Hz. Skaner linii papilarnych znalazł się na prawym boku.

Smartfon jest napędzany Snapdragonem 695 z obsługą 5G. Dostępne są wersje z 6 i 8 GB RAM i 128 GB ROM. RAM można zwiększyć wirtualnie aż do 13 GB. Ogniwo ma pojemność 5000 mAh, można je naładować z mocą 33W, ładowarka jest w zestawie.

Obiektyw główny ma 64 MP, szeroki kąt 8 MP, makro 4 MP a selfie 16 MP. Telefon działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką realme UI 3.0.

realme 9i

To najtańszy przedstawiciel serii 9. Napędza go procesor Qualcomm Snapdragon 680 wspierany przez 4 GB RAM, który można jednak zwiększyć do 11 GB. Dostępne są dwie wersje pamięciowe – 64 i 128 GB. Bateria oraz szybkość ładowania są identyczne jak w modelu 9 Pro. Wyświetlacz LCD jest może być odświeżany w 90 Hz. Sporą zaletą są głośniki stereo, w zasadzie nie spotykane w tej klasie urządzeń. Także ten model działa pod kontrolą Androida 12.