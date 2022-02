Redmi Note 11 trafi do sprzedaży w Polsce jeszcze w tym miesiącu

Xiaomi zdradziło dziś polską datę premiery Redmi Note 11 – będzie to 22 lutego. Dopiero wtedy poznamy też cenę urządzenia.

Smartfon zadebiutował globalnie pod koniec stycznia razem z trzema innymi modelami z tej serii: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S. Pisał o tym Piotr Kurek. W Polsce zobaczymy na pewno model 11 Pro 5G, ale zadebiutuje on w późniejszym terminie, prawdopodobnie za około dwa miesiące.

Xiaomi nie zdradza na razie polskiej ceny modelu Note 11, ma ona zostać ujawniona dopiero w dniu premiery. Ceny w Indiach w przeliczeniu na dolary wynoszą odpowiednio około 180 dol. za wersję 4/64 i 200 dol. za wersję 4/128. W Polsce będą jednak z pewnością nieco wyższe.

Biorąc to pod uwagę i tak cena w zestawieniu ze specyfikacją wygląda bardzo dobrze. Mamy ekran AMOLED 6,43 cala z rozdzielczością FHD+ i odświeżaniem 90 Hz, ładowanie 33 W, baterię o pojemności 5000 mAh, dwa sloty na kartę SIM i dodatkowy slot na kartą Micro SD. Są również głośniki stereo. Procesor to Snapdragon 680. Telefon jest też stosunkowo mały – przekątna ekranu to 6,43 cala.

Egzemplarz testowy trafił już do naszej redakcji i wkrótce opublikujemy recenzję Redmi Note 11.