Nadchodzi ich pierwszy flagowiec. Poznaliśmy datę premiery realme GT 2 Pro

realme rozkochało użytkowników elektroniki na całym świecie. Nie da się ukryć, że w ich przypadku spora w tym zasługa ceny. Do tej pory firma zręcznie poruszała się po niższej oraz średniej półce smartfonów. Ale teraz chce zacząć rywalizować z dużymi chłopcami - dlatego zgodnie z wcześniejszymi plotkami, firma chce poszaleć także w segmencie premium. I już na czwartego stycznia zapowiada konferencję, na której oficjalnie zostanie zaprezentowany smartfon realme GT2 Pro.

O tym że realme przygotowuje flagowca plotkuje się od dłuższego czasu. Teraz mamy oficjalnie potwierdzenie i zaproszenie na oficjalną premierę, która zaplanowana zostałą na dobre rozpoczęcie nowego roku - już 4 stycznia 2022. Firma zdradziła, że ich najnowszy smartfon napędzany będzie najnowszym procesorem od Qualcomma — Snapdragonem 8 Gen 1. Wiemy też, że smartfon ma być zaprojektowany przez Naoto Fukusawę:

realme GT 2 Pro inspirowany jest koncepcją zrównoważonego rozwoju i ekologii, co zamyka się w unikalnym koncepcie Paper Tech Master Design. Bezpośrednią inspiracją dla obudowy urządzenia wykonanej z bio-polimeru jest papierowa kartka – czysta, naturalna i nadająca się do ponownego przetworzenia. Smartfon tym samym odzwierciedla potrzeby Generacji Z, która rozumie, że smartfony są czymś więcej niż tylko narzędziami do komunikacji.