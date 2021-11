realme GT NEO 2 w Polsce - pierwsze wrażenia. Solidny średniak w spoko cenie

realme ani trochę nie zwalnia tempa. Co kilka tygodni, regularnie, chińska firma stale serwuje nowe urządzenia. Dziś wielka premiera ich najnowszego średniaka: realme GT NEO 2. Urządzenie umieszczane jest "pomiędzy" realme GT, a realme GT Master Edition — i polski oddział mówi o nim jako o semi flagowcu. Miałem okazję korzystać ze sprzętu przez kilkanaście dni, dlatego co nieco już o nim mogę powiedzieć. Ale zanim to: pigułka informacji dla wszystkich, którzy o urządzeniu słyszą pierwszy raz.

realme GT NEO 2 - specyfikacja techniczna

realme GT NEO 2 (RMX3370) Wymiary 162.9 x 75.8 x 8.6 mm Waga ~199.5g Dostępne kolory Neo Black, Neo Blue, Neo Green Wielkość ekranu 6.62", AMOLED pokryty Corninning Gorilla Glass 5 Rozdzielczość FHD+ 2400 x 1080 Odświeżanie ekranu 120 Hz (ze wsparciem 60Hz/90Hz) Proporcje 20:09 Screen-to-body ratio 92,60% Wsparcie HDR Tak (HDR10+) Ramki Górna:2.14 mm

Boczna:1.65 mm

Dolna:3.61 mm Aparaty fotograficzne: Główny: 64MP, f/1.8, 78,6*, 26mm

Ultraszerokokątny:8MP, f/2.3, 119*, 15,7mm

Macro: 2MP, f/2.4, 88,8*, 21,88mm Optyczny zoom Brak Maksymalny zoom cyfrowy 20X Wideo w slow-motion 480fps @ 720P

240fps @ 1080P Stabilizacja wideo EIS & UIS& UIS Max Przednia kamera 16M, f/2.5, 78* Procesor Snapdragon 870 5G GPU Adreno 650 - 870 MHz Process technology 7 nm RAM w zależności od wariantu: 8 GB lub 12 GB Technologia RAM LPDDR4x Pojemność akumulatora 5000mAh

(2x 2500mAh cells) Maksymalne ładowanie 65W Wspierane technologie ładowania SuperDart 65W

VOOC 20W

QC 2.0 18W

PD 3.0 18W Ładowanie bezprzewodowe Brak Ładowanie zwrotne Tak Łączność NFC Tak Zabezpieczenia biometryczne Odblokowanie twarzą, czytnik linii papilarnych pod ekranem Karty SIM 2x Nano Sim

realme GT NEO 2 - pierwsze wrażenia po kilkunastu dniach ze smartfonem

Technikalia już znamy, a jak urządzenie wypada w praktyce? Oczekiwania wraz z kolejnymi urządzeniami wprowadzanymi na rynek przez lubianych producentów rosną — zresztą tak samo jak siła marki, która z roku na rok pokazuje pazur i pnie się w słupkach sprzedaży. Ich najnowszy produkt jest, jak już wspominałem wcześniej, czymś pomiędzy dwoma modelami GT, które trafiły do sklepów w ubiegłych tygodniach. Doskonale widać to już na pierwszy rzut oka, gdy przyjrzymy się specyfikacji. Nie Snapdragon 888 5G, nie Snapdragon 778 5G, a coś pomiędzy: Snapdragon 870 5G. Myślę, że ten układ dla lwiej części użytkowników okaże się w zupełności wystarczającym — mocy mu nie zabraknie, a wszystko na realme GT NEO 2 działa bez zająknięcia. Przełączanie się między aplikacjami nie stanowiło dla smartfona większego problemu, podobnie jak płynne działanie nawet co bardziej wymagających gier. Z ciekawości sprawdziłem jak poradzi sobie z Genshin Impact, które jak powszechnie wiadomo jest jednym z tych tytułów, które najbardziej dają się we znaki smartfonom. Działa, dobrze działa, a do tego wygląda... naprawdę świetnie. I tutaj ogromną zasługą jest niewątpliwie ekran, który od początku zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie — ale więcej o nim za chwilę.

Snapdragon 870 5G wraz z Adreno 650 dbają o to, by wszystko wyglądało, działało i ruszało się jak należy. Ale do tego dochodzi jeszcze nowa iteracja układu chłodzącego Stainless Steel VC Plus, który wydaje się całkiem nieźle spełniać swoje zadanie. Póki co, przy zwykłym korzystaniu ze smartfona nie doświadczyłem jeszcze throttlingu.

Jeżeli nie należycie do największych fanów "dziur" w ekranach, to nie mam dla was dobrej wiadomości — to właśnie tam skrywany jest przedni aparat w urządzeniu. 6,62" AMOLED z odświeżaniem 120 Hz bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Nie ukrywam, że korzystając ze smartfona stale towarzyszy mi pytanie: dlaczego 120 Hz nie wyglądało tak spektakularnie w iPhone 13 Pro? Odpowiedzi wciąż nie znam, ale nowa generacja ekranów Samsunga prezentuje się świetnie. Dobre wieści są jeszcze takie, że producent nareszcie porzucił szkło AGC DragonTrail — i panel pokryty jest warstwą ochronną Gorilla Glass 5.

Sam smartfon wygląda... jak lwia część smartfonów w 2021 roku — i myślę, że jak większość trochę gubię się w stale-wyglądających-tak-samo konstrukcjach. Klasyczna wyspa na aparaty, klasyczna forma, klasyczna wielkość — a w czarnym wariancie kolorystycznym, tym bardziej wszystko wygląda... dosłownie jak z tej samej fabryki. Jest schludnie, jest estetycznie, ale będzie to po prostu jeden z niemalże identycznych smartfonów, jaki znajdziecie na rynku. Na plus niewątpliwie matowe szkło pokrywające urządzenie, przez co udaje się go utrzymać dość schludnym, a całość nie palcuje się jak szalona. Nie będzie też raczej niespodzianką, że zabrakło certyfikatów wodoodporności.

realme GT NEO 2 zasilają akumulatory o pojemności 5000 mAh (2x 2500 mAh) — więcej, niż kiedykolwiek zaproponował producent w swoich ostatnich modelach. Na plus: szybkie ładowanie Super Dart Charge 65 W. Na minus — brak ładowania indukcyjnego. Jeżeli wciąż korzystacie ze złącza słuchawkowego, to także nie mam dla was najlepszych wiadomości. realme GT NEO 2 nie ma wejścia mini-jack. Jeżeli więc zechcecie z takowego skorzystać, niezbędne będzie sięgnięcie po przejściówkę.

realme GT NEO 2 - przykładowe zdjęcia

Jako że z urządzeniem miałem już okazję spędzić dłuższą chwilę, to miałem także okazję zrobić nim kilka zdjęć. Dostęp do czterech głównych trybów jest na wyciągnięcie ręki — i to właśnie z nich będziecie najczęściej korzystać. A na pytanie: dlaczego niektóre nocne zdjęcia tak źle wygląda jest jedna odpowiedź: robiłem je w "normalnych" trybach. Cała reszta to zasługa dedykowanego trybu nocnego — no i trudno ukryć, że te fotografie wyglądają o niebo lepiej, choć kolory są baaardzo nasycone co wygląda dość nienaturalnie. Pokusiłem się też o kilka prób zdjęć makro, ale no... nie bez powodu było ich tylko kilka - a dzielę się z Wami jednym przykładem - i to raczej też z tych bardziej chlubnych. Jeżeli ktoś bardzo będzie musiał uchwycić obiekty z bliska, będzie miał ku temu szansę — nie liczcie jednak na to, że będzie to jakiś fenomenalny efekt.

Przy dobrym świetle podstawowe obiektywy — czyli główny i ultraszerokokątny — radzą sobie solidnie. Nie będą to najlepsze aparaty jakie znajdziecie na rynku smartfonów, ale myślę, że dla lwiej części użytkowników będą one w 100% wystarczające, a efekty które uzyskają — satysfakcjonujące.

realme GT NEO 2 - polskie warianty, ceny i dostępność

realme GT NEO 2 trafi do polski w czterech opcjach: dwóch wariantach pamięci oraz dwóch wariantach kolorystycznych. Rekomendowane ceny urządzenia wyglądają następująco:

realme GT NEO 2 8 GB pamięci RAM + 128 GB pamięci na dane — 2099 zł. Urządzenie będzie dostępne w kolorze czarnym (NEO Black) oraz niebieskim (NEO Blue);

— 2099 zł. Urządzenie będzie dostępne w kolorze czarnym (NEO Black) oraz niebieskim (NEO Blue); realme GT NEO 2 12 GB pamięci RAM + 256 pamięci na dane — 2299 zł. Urządzenie będzie dostępne w kolorze czarnym (NEO Black) oraz zielonym (NEO Green).

Smartfon już dzisiaj trafia do sprzedaży — i w najbliższych dwóch dniach można go nabyć w jeszcze lepszej cenie. Tańszy wariant za 1799 złotych, droższy — za 1999 złotych. Sieć dystrybucji urządzeń realme jest już naprawdę spora — nowego modelu możecie szukać nie tylko w sieciach sprzedaży T-Mobile i Play, ale także popularnych sieciach z elektroniką: m.in. Media Expert, x-kom, NeoNet, RTV Euro AGD, Komputronik, Morele czy Sferis.