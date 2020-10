Za 1300 zł mam wszystko, czego mi potrzeba – recenzja realme 7 Pro

Nie da się jednak zarzucić realme, że źle wykonało ten smartfon. Korpus i plecki są co prawda z tworzywa, ale jest to jedno z najlepiej prezentujących się tworzyw, jakie widziałem ostatnio. Co do wyglądu, realme 7 Pro ma jedną bardzo nietypową cechę. Mianowicie – przyciski do regulacji głośności znajdują się po przeciwnej stronie niż przycisk włączania urządzenia. Warto też zaznaczyć, że (na szczęście) nie pozbyto się tu gniazda minijack. Głośnik do multimediów, czego można było się spodziewać, jest jeden.

realme 7 Pro – ekran

To, co jest dla mnie chyba najważniejszym elementem realme 7 Pro, to jego wyświetlacz. Dlaczego? Ponieważ do tej pory praktycznie nie spotykało się ekranów typu OLED w tej półce cenowej, a jeżeli już się pojawiały, to najczęściej telefony w nie wyposażone wykastrowane były z innych dobrych komponentów. W tym przypadku mamy 6,4 AMOLED z rozdzielczością UHD, a więc i gęstością 411 ppi. Bardzo dobrze wpływa to na komfort użytkowania urządzenia, szczególnie w kontekście jasności minimalnej i maksymalnej, które dotychczasowo były u realme na poziomie „wystarczającym”.